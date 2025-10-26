Sepakat Cerai, Raisa dan Hamish Daud Minta Privasi Demi Anak

ERA.id - Penyanyi Raisa akhirnya buka suara terkait kabar keretakan rumah tangganya dengan Hamish Daud. Raisa mengaku keputusan untuk berpisah sudah lama dipikirkan.

Lewat unggahan di Instagram-nya, Raisa dan Hamish Daud mengatakan bahwa mereka sepakat untuk mengakhiri rumah tangga yang sudah dibangun selama delapan tahun.

"Setelah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran panjang, kami memilih untuk menempuh jalan kami masing-masing," demikian pernyataan itu, dikutip Minggu (26/10/2025).

Keputusan ini, kata Raisa, sudah dipertimbangkan dalam waktu yang lama sebelum akhirnya memutuskan berpisah. Raisa dan Hamish pun sudah saling merenungi keputusan akhir dari perjalanan pernikahan mereka.

"Sepanjang prosesnya, kami tetap saling menjaga dan berusaha memahami kebutuhan satu ma lain dengan sebaik-baiknya," jelasnya.

Meski akhirnya gagal mempertahankan rumah tangganya, Raisa dan Hamish sepakat untuk tetap menjalai perannya sebagai orang tua untuk anak semata wayang mereka, Zalina Raine Wyllie. Raisa dan Hamish juga sepakat menjadi orang tua yang baik untuk Zalina.

"Hubungan kami tetap baik, meski berubah. Yang tidak akan berubah adalah cinta kami kepada Zalina. Sudah menjadi tugas seumur hidup kami untuk menjaga dan merawat putri kami dengan terus hadir Bersama sebagai co-parents untuk memastikan dia bisa tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang," tuturnya.

Dalam pernyataan itu, Raisa dan Hamish juga meminta agar privasi dari keluarganya dijaga demi anak semata wayang mereka. Mereka pun menekankan kandasnya rumah tangga ini bukan lantaran menyerah, namun berusaha untuk bijaksana.

"Kami memohon pengertian teman-teman semua untuk bisa ikut menjaga ruang pribadi kami, agar Zalina dapat terus tumbuh di lingkungan yang baik dan merasa aman," katanya.

"Ini terjadi bukan karena kami menyerah, tapi kami berusaha bijaksana," sambungnya.

Diketahui Raisa resmi melayangkan gugatan cerai kepada Hamish Daud ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 Oktober 2025. Sidang perdana perceraian mereka akan berlangsung pada 3 November 2025.