Onadio Leonardo Kena Kasus Narkoba, Beby Prisilia: Kamu Bukan Penjahat Cuma Bodoh

ERA.id - Istri Onadio Leonardo, Beby Prisilia, membagikan pesan manis untuk sang suami yang ditahan atas kasus penyalahgunaan narkoba. Beby mengaku rindu dan akan terus berada di sisi sang suami.

Pada unggahan di Instagram pribadinya, Beby mencurahkan isi hatu pasca Onad ditangkap kasus penyalahgunaan narkoba. Beby mengatakan Onad bukan sedang jatuh, tapi tersandung batu kecil dalam perjalanan hidupnya.

“Dear my husband, 6 tahun kita nikah kamu udah kerja keras mendaki gunung. Kamu bukan jatuh, kamu cuma lagi kesandung batu kecil,” tulisnya, Senin (3/11/2025).

Beby lantas meyakinkan sang suami bahwa ia dan anak-anaknya akan selalu ada untuk Onad. Ia juga mengaku rindu akan candaan Onad dan tingkah lakunya.

“Pokoknya aku, anak-anak, keluarga sama teman-teman selalu ada buat kamu di sini. Kita semua kangen sama becandaan kamu, tingkah kamu, sama jokes-jokes absurd kamu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Beby menekankan bahwa sang suami bukanlah seorang penjahat. Onad, kata Beby, hanya bodoh sehingga tersandung kasus narkoba.

“Tenang sayang kamu bukan penjahat. Kamu cuma lalai dan bodoh. I love u,” pungkasnya.

Diketahui Onadio Lenoardo ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba pada 31 Oktober 2025. Dari penangkapan itu, penyidik menemukan barang bukti berupa satu lembar papir hingga sisa ganja dalam plastik.

"Rekan-rekan untuk saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan satu lembar papir, kemudian satu plastik klip kecil berisi batang ganja, kemudian satu boks kecil dan 3 handphone," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di kantornya, Jumat (31/10/2025).

"Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, maka barang bukti ekstasinya sudah habis karena diduga dipakai. Yang ditemukan hanya ada beberapa sisa ganja di dalam plastik," sambungnya.

Beby juga sempat diamankan oleh polisi namun kemudian dibebaskan.