Konser Dua Hari di Jakarta, BLACKPINK Sukses Tinggalkan Kenangan Manis di Hati Penggemar

ERA.id - BLACKPINK sukses menggelar konser selama dua hari di Jakarta bertajuk DEADLINE World Tour 2025. Konser yang digelar pada 1 dan 2 November 2025 itu bertabur kejutan dan juga kenangan manis bagi para penggemar, BLINK.

Konser yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, berlangsung dengan sukses dan penuh antusiasme dari ribuan penggemar BLINK Indonesia. Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rosé sukses menghipnotis penonton meskipun hujan sempat mengguyur pada hari pertama.​

Grup asal Korea Selatan itu membuka penampilan mereka dengan membawakan lagu andalan seperti "Kill This Love", "Pink Venom", "How You Like That", "Playing With Fire", dan "Shut Down".

Konser BLACKPINK di Jakarta (X/IME Indonesia)Caption

Bukan hanya tampil sebagai grup, BLACKPINK juga menunjukkan kemampuan individu mereka dengan membawakan lagu andalan masing-masing. Jisoo membawakan "Hugs & Kisses" dan "Earthquake," Lisa memukau dengan "Thunder," "Lifestyle", dan "Rockstar."

Sementara Jennie memanaskan suasana dengan "Like Jennie" serta "Starlight". Tak kalah berkesan, Rose berhasil memikat penggemar lewat penampilan emosionalnya membawakan "Number One Girl," "Toxic Till the End," dan "APT."

Salah satu hal menarik dari penampilan solo Rose ialah saat ia mencicipi makanan khas Indonesia, yaitu nasi goreng di hari pertama dan sate untuk hari kedua.

"It’s so good! I love Indonesian food," katanya sambil tersenyum.

Tak lupa Rose juga mengajak 'number one girl' saat membawakan lagu "APT".

BLACKPINK lantas melanjutkan penampilan mereka dengan format grup dengan membawakan lagu-lagu hit seperti "Jump," "Boombayah," "DDU-DU DDU-DU," "As If It’s Your Last," "Forever Young," "Lovesick Girls," "Whistle,"

"Don’t Know What to Do," dan "Pretty Savage."

Sorakan penonton pecah ketika lagu tersebut dibuka, menambah semangat sebelum encore dimulai. Di penghujung konser, BLACKPINK menutup pertunjukan dengan "Yeah Yeah Yeah," dan "Kick It," setelah sebelumnya digoda penggemar dengan chant 'enggak mau pulang, maunya digoyang'.

Konser DEADLINE World Tour Jakarta membuktikan bahwa BLACKPINK sebagai salah satu grup K-pop paling berpengaruh di dunia. Dua malam penuh musik, energi, dan cinta ini menghadirkan kenangan mendalam bagi BLINK Indonesia.