Kronologi Nessie Judge Dihujat Gegara Pajang Foto Junko Furuta, Dicap Coreng Nama Baik Negara

ERA.id - YouTuber ternama Nasreen Anisputri Judge atau yang biasa dikenal Nessie Judge tengah menjadi sorotin publik usai terseret kontroversi akibat menampilkan foto Junko Furuta, seorang wanita yang menjadi korban pembunuhan sadis di Jepang, dalam konten kolaborasinya dengan boy band NCT Dream asal Korea Selatan.

Dalam video bertema horror yang dibuat untuk menyambut Hallowen 2025 justru menuai hujatan, terutama dari netizen Jepang yang menilai bahwa penggunaan foto tersebut sebagai dekorasi ruang studio sangat tidak pantas.

Pada 2 November 2025, Nessie Judge mengunggah konten #NERROR terbaru di YouTube miliknya. Dalam video tersebut, Nessie berlokaborasi dengan NCT Dream yang memiliki banyak fans termasuk dari Jepang.

Netizen yang awalnya antusias menantikan konten kolaborasi bersama NCT Dream justru berubah menjadi kecewa setelah menyadari dekorasi ruang studio Nessie yang menampilkan Junko Furuta dengan mata yang tertutup garis hitam.

Konten tersebut menuai banyak reaksi dari netizen, terutama netizen Jepang. Banyak yang menilai bahwa Nessie tidak menghormati korban dan keluarganya karena menggunakan foto Junko sebagai dekorasi.

Junko Furuta dikenal sebagai salah satu korban kejahatan brutal dalam sejarah Jepang, yang kisahnya masih menimbulkan trauma bagi publik hingga saat ini.

Kolom komentar Nessie pun dibanjiri hujatan netizen. Tidak sedikit orang yang meminta agar Nessie menurunkan tayangan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

Menanggapi hal tersebut, Nessie merilis klarifikasi di media sosial X. Dalam postingannya ia menyampaikan permintaan maaf dalam bahasa Inggris dan Jepang. Ia juga menyampaikan bahwa video tersebut akan diturunkan sementara dan diedit ulang.

Meski sudah menyampaikan permintaan maaf, hujatan masih terus membanjiri komentar media sosial Nessie. Sebagian publik menilai pernyataannya terlambat dan terkesan berisi pembelaan.

Beberapa komentar netizen Indonesia di media sosial X yang ikut menyoroti tindakan Nessie:

“Aku salah satu neroris dari lama kecewa bgt sm kmu kak, image negara kita jadi ikutan jelek krn kesalahan kk & tim kk :) sakit hati bgt bacanta tau, mana aku pgn kerja di Jepang,” tulis @mochivanill****

“Kak nes, dulu sampe minggu lalu aku suka sama video kak ness, tapi sekarang aku beneran ilang respect waktu ngeh dan citra Indonesia jelek karna kamu. Please minta maaf yang bener, tanpa embel embel tapi dan pembelaan," tulis @onyourg****

“Dan jangan lupa belajar untuk minta maaf secara tulus, tanpa tapi dan pembelaan kak," tulis @tiaawu****

Kasus ini bisa menjadi peringatan bagi para konten kreator agar lebih berhati-hati dalam menggunakan elemen visual yang sensitif dan mengundang perhatian public. Terlebih lagi jika melibatkan korban kejahatan.