Jadi Pengacara Licik di Keadilan (The Verdict), Reza Rahadian: Relevan dengan Situasi Saat Ini

ERA.id - Reza Rahadian blak-blakan soal film Keadilan (The Verdict) yang dibintanginya bersama Rio Dewanto. Reza mengungkap film ini relevan dengan kondisi Indonesia.

Berperan sebagai Timo, pengacara ternama yang dikenal licik dalam menangani kasus, Reza Rahadian pun mengakui film ini sangat dekat dengan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Reza pun mengakui salah satu yang membuatnya tertarik bergabung karena cerita yang ditawarkan.

"Jujur saya pertama kali ngobrol sama Mas Yusron (sutradara), salah satu hal yang membuat saya tertarik untuk bermain dalam film ini karena cerita," ujar Reza Rahadian saat ditemui di Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

Jalan cerita yang diangkat Yusron Fuadi dan Lee Chang-hee ini pun dinilai Reza sangat relevan dengan kondisi Indonesia.

"Cerita yang sangat relevan dengan apa yang ada di situasi kita hari ini, dan ini menjadi refleksi kita bersama," tuturnya.

Keadilan (The Verdict) menjadi kolaborasi pertama MD Pictures bersama Innikor Pictures dan JNC Media Grup. Film ini berkisah tentang Raka (Rio Dewanto), seorang petugas keamanan pengadilan yang jujur merasa gelisah menyaksikan hukum dimanipulasi oleh uang, koneksi, dan kebohongan.

Hingga akhirnya, istrinya sendiri, Nina (Niken Anjani), pengacara muda yang sedang hamil menjadi korban kejahatan brutal dari anak orang kaya yang mendapat perlindungan dari seorang pengacara licik bernama Timo (Reza Rahadian).

Terjebak dalam sistem yang korup dan sosial media yang mudah dipengaruhi, Raka perlahan kehilangan keyakinannya, hingga dia pun memutuskan untuk mengambil alih persidangan dengan pistol di tangannya.

"Saya berharap film ini bisa ditonton sebanyak-banyaknya orang, agar penonton Indonesia juga bisa punya satu tontonan yang berbeda lagi, fresh lagi," pungkas Reza Rahadian.

Film ini tayang serempak di bioskop mulai 20 November 2025.