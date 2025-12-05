Film Timur Tuai Pro Kontra Soal Sosok Prabowo, Iko Uwais: Saya Enggak Peduli

ERA.id - Iko Uwais menanggapi isu yang hangat diperbincangkan tentang filmnya, Timur, yang disebut tentang Presiden Prabowo Subianto. Iko mengaku tidak peduli dengan omongan panas di luar sana.

Isu panas yang beredar itu menyebut film garapan Iko Uwais mengisahkan tentang Prabowo Subianto lantaran ada karakter presiden di film itu. Ia menegaskan bahwa tidak terlalu memusingkan perbincangan warganet yang menilai sebelum menikmati karya tersebut.

"Saya enggak mempedulikan seperti apa judge-nya dari semua yang di luar. Yang penting rasanya aja dulu. Kalau rasanya enak, silakan nambah. Kalau enggak enak, lepeh-in (buang),"katanya saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Suami Audy Item itu pun memberikan analogi sederhana namun tegas. Menurutnya, warganet mudah sekalii menyimpulkan secara terburu-buru yang bahkan film ini belum tayang.

"Mbak mau makan di mana? Di Blok M banyak tukang makanan berjejer semuanya nasi goreng. Tapi Mbak udah nge-judge semua masalah rasa semuanya asin. Tapi masing-masing nasi goreng itu pasti akan beda rasanya," ujar Iko.

Iko menjelaskan bahwa ia sengaja menggunakan analogi “nasi goreng di Blok M” agar warganet lebih mudah memahami maksudnya.

"Ada rasa manisnya, ada asinnya, ada mecinnya. Enggak semuanya itu masing-masing setiap nasi goreng cuman mecin, garem, gula doang sediakan. Masing-masing itu beragam dengan banyak sausnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Iko menekankan bahwa film Timur adalah karya yang berdiri sendiri. Warganet dipersilakan menilai sendiri film tersebut setelah menontonnya, bukan berdasarkan asumsi maupun isu yang ramai menjadi perbincangan.

Film Timur dibintangi oleh Iko Uwais, Fanny Ghasani, Aufa Assagaf, Jimmy Kobogau, Yasamin Jasem, Yusuf Mahardika, dan masih banyak lagi.