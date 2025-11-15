Hoki Banget! Ini Momen Selebriti Indonesia Bertemu Ariana Grande

ERA.id - Sejumlah selebriti Indonesia mendapat kesempatan untuk menghadiri gala premier film Wicked: For Good di Singapura, Kamis (13/11). Caitlin Halderman hingga Raisa pun mendapat kesempatan langsung bertemu dengan jajaran pemain.

Beberapa artis Tanah Air berkesempatan menghadiri premierenya bertemu langsung dengan Ariana Grande dan Chyntia Erivo, yang digelar di Resorts World Sentosa, Singapura. Siapa saja selebriti Tanah Air yang mendapat momen spesial itu?

Inilah momen ketika mereka tak kalah elegan tampil mengikuti konsep film Wicked selaras dengan nuansa magis dunia OZ:

1. Raisa

Raisa (instagram/universalpicsid)

Penyanyi Raisa menjadi salah satu selebritas yang mendapat kesempatan itu. Raisa mengenakan gaun hitam off-shoulder diberi sentuhan unik berupa aksen ruffle hijau besar di kedua bahu.

Bukan hanya hadir saja, Raisa juga berkesempatan untuk menunjukkan kemampuan bernyanyinya sebelum bertemu dengan Ariana Grande. Ia sempat diminta bernyanyi oleh pembawa acara tersebut.

2. Patricia Gouw

Patricia Gouw (instagram/patriciagouw)

Memakai gaun pink metalik bertekstur, bagian atas gaun membentuk silhouette ruffle besar yang mengitari bahu, dihiasi detail gemerlap seperti kristal, semakin membuatnya bersinar.

3. Caitlin Halderman

Caitlin Halderman (instagram/caitlinhalderman)

Pemain film Hangout, Caitlin Halderman memakai gaun hijau emerald dengan detail 3D unik membentuk lipatan seolah kelopak di sisi gaun. Menambah sarung tangan putih dan mahkota kecil emas di rambutnya yang dicepol rapi. Memberi kesan elegan yang modern.

4. Erika Richardo

Erika Richardo (instagram/erikarichardo)

Influencer konten melukis ini mengenakan gaun off-shoulder panjang bermotif floral dengan bagian lengan dibuat puffy. Keseluruhan penampilan Erika semakin terlihat classy disertai anting berwarna emas dan kalung.

5. Irene Suwandi

Irene Suwandi (instagram/ireneswnd)

Influencer yang juga penggemar K-pop tampil bagai tuan putri karena gaun berwarna pink dengan rok mengembang, serta dihiasi pita besar di punggung. Irene juga nampak mencolok dengan kalung mutiara besar yang melingkari lehernya.

Selama acara tersebut, Irene tak lupa membawa lightstick Ariana Grande dan memamerkannya secara langsung. Aksi Irene pun mendapat perhatian khusus dari Ariana yang menandatangai lightstick buatannya.

Siapa yang paling menyita perhatian kamu?