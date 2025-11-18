Ini Alasan Joko Anwar Lempar Film Legenda Kelam Malin Kundang ke Sutradara Muda

ERA.id - Sutradara sekaligus produser Joko Anwar mengungkap alasan memilih dua sutradara muda di balik film Legenda Kelam Malin Kundang. Joko Anwar menyebut dua sutradara muda itu punya pandangan menarik soal keluarga.

Pria yang akrab disapa Jokan ini menjelaskan bahwa banyak persoalan bangsa sebenarnya berakar dari lingkungan keluarga, unit paling kecil namun paling berpengaruh dalam kehidupan seseorang.

"Kalau bicara soal bangsa, sekarang banyak banget masalah. Dan itu terjadi karena warga negara yang seharusnya jadi support sistem justru punya banyak kelemahan. Tapi kelemahan itu bukan semata kesalahan individu, tapi hasil dari bagaimana mereka tumbuh di keluarga," ujar Joko saat menghadiri press screening di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Menurut Jokan, hubungan antargenerasi sering penuh tuntutan dan ekspektasi yang tidak selalu dipahami satu sama lain. Ia menyebut bahwa orang tua membawa beban dari generasi sebelumnya, sementara anak memiliki harapan yang mungkin sulit dipenuhi.

"Kalau tidak ada usaha saling memahami kelebihan dan kekurangan tiap generasi, kita enggak akan punya keluarga yang sehat. Padahal dinamika keluarga itu yang menentukan bagaimana seseorang berkontribusi ke masyarakat," tegasnya.

Karena itu, Jokan dan Come and See Pictures ingin film ini disampaikan dari sudut pandang yang lebih segar. Mereka pun mempercayakan proyek ini kepada dua sutradara muda yakni Kevin Rahardjo dan Rafki Hidayat.

"Mereka punya point of view yang lebih fresh. Dari awal sampai film selesai, kita enggak campur tangan secara kreatif. Semua cara bercerita, visual, interaksi karakter, itu sepenuhnya otonomi mereka," tegas Joko.

Ia mengaku bangga karena banyak yang tidak menyangka film ini adalah karya debut dua sutradara muda tersebut.

"Kita sudah bikin beberapa press screening, dan banyak yang enggak percaya ini film pertama. Hasilnya sangat matang," katanya.

Dengan tema keluarga yang kuat dan sentuhan baru dari para sutradara muda, Joko berharap film ini bisa membuka percakapan baru tentang hubungan orang tua dan anak di Indonesia.

Film Legenda Kelam Malin Kundang akan segera tayang di bioskop mulai 27 November 2025.