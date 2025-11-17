Main Film Bareng, Rio Dewanto dan Faradina Mufti Punya Ritual Khusus Demi Bangun Chemistry

ERA.id - Rio Dewanto dan Faradina Mufti mengaku punya ritual kecil dalam membangun chemistry di film Legenda Kelam Malin Kundang. Ritual itu dilakukan mereka sebelum memulai adegan.

Chemistry kuat antara Rio Dewanto dan Faradina Mufti melalui proses yang cukup unik. Keduanya mengaku punya ritual kecil yang selalu dilakukan sebelum memulai adegan, terutama pada momen-momen yang emosional maupun intens.

Rio mengatakan bahwa proyek ini menjadi salah satu pengalaman baru baginya karena banyak berbagi adegan dengan Fara. Meskipun sebelumnya pernah satu proyek, intensitas dalam film ini membuat mereka harus benar-benar menyamakan ritme sejak awal.

"Banyak banget adegan-adegan seru bareng Fara. Kita punya kebiasaan sendiri ya, Far, kayak ada tap-in, tap-out-nya," ujar Rio saat menghadiri press screening di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).

Fara menjelaskan bahwa gestur kecil itu bukan sekadar sentuhan, tetapi cara mereka menyamakan energi sebelum kamera mulai merekam.

"Jadi kita ada gesture tap-in sebelum masuk set. Biar energinya bareng, biar nyatu. Itu bikin chemistry-nya lebih kebangun pas depan kamera,” tutur Faradina.

Aktris berusia 35 tahun itu menambahkan, langkah kecil itu membuat mereka lebih siap dan lebih terhubung secara emosional sebelum adegan dimulai.

"Biar chemistry-nya lebih bermain pas di depan kamera," tambahnya.

Gestur itu juga menjadi cara mereka menjaga fokus, terutama pada adegan-adegan yang membutuhkan ritme dan respons yang natural. Dengan menyamakan energi dari awal, mereka merasa bisa memberi reaksi yang lebih jujur di depan kamera.

Rio pun berharap usaha membangun chemistry itu bisa dirasakan oleh penonton saat filmnya tayang.

"Harapannya apa yang kita buat bisa nyampe secara cerita, adegan, dan drama ke semua yang menonton," ungkapnya.

Dengan pendekatan sederhana namun konsisten, Rio dan Fara berhasil menciptakan hubungan karakter yang terasa alami. Ritual tap-in mereka menjadi salah satu kunci yang membuat chemistry keduanya tumbuh kuat sepanjang proses syuting.

Film Legenda Kelam Malin Kundang akan segera tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 27 November 2025.