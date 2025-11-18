Mantap Cerai dari Jule, Na Daehoon Sebut Ada Kesalahan yang Tidak Bisa Ditoleransi

ERA.id - Na Daehoon mantap bercerai dari istrinya, Julia Prastini alias Jule. Daehoon mengungkap alasan perceraian itu karena kondisi yang sudah tidak bisa ditoleransi.

Kuas hukum Na Daehoon, Rio Rahmat Effendi mengatakan agenda mediasi yang dilaksanakan hari ini ditunda lantaran Jule tidak hadir. Rio pun menekankan keputusan Daehoon untuk bercerai sudah bulat.

"Kalau soal itu (keputusan cerai) pasti seperti komitmen awal beliau ya masih yakin," ujar Rio ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).

Sementara itu, terkait alasan Daehoon melayangkan gugatan cerai terhadap Jule, Rio menuturkan hal ini lantaran masalah rumah tangga yang sudah tidak bisa ditoleransi.

"Yang jelas karena ada permasalahan rumah tangga yang tidak bisa dapat ditolerir lagi sehingga klien kami mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan," tegasnya.

Sayangnya Rio enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait gugatan lain yang diajukan Daehoon kepada Jule. Begitu juga mengenai hak asuh anak yang tidak bisa dijelaskan secara rinci.

"Karena ini agendanya sudah terlalu, belum ke sana, kami belum bisa menjelaskan ya," jelasnya.

Na Daehoon diketahui hadir dalam agenda sidang mediasi pertama yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025). Daehoon hadir sekira pukul 09:10 WIB, sedangkan Jule tidak hadir.

Na Daehoon resmi mengajukan gugatan cerai kepada Jule secara e-court pada 6 November 2025. Gugatan itu dilayangkan Daehoon setelah muncul isu orang ketiga di dalam rumah tangganya.