Gagal Mediasi dengan Jule, Na Daehoon: Saya Harap yang Terbaik

ERA.id - Na Daehoon memohon doa agar proses perceraiannya dengan Julia Prastini alias Jule bisa berjalan dengan lancar. Daehoon juga mengaku enggan berkomentar banyak soal masalah rumah tangganya.

Ditemui usai mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025), Na Daehoon enggan berkomentar banyak soal masalah rumah tangganya dengan Jule. Ia menekankan hal itu menjadi ranah pribadinya dengan Jule.

"Sebenarnya saya enggak mau itu, karena masalah pribadi saya ya," ucap Daehoon.

Namun demikian, ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini. Ia pun meminta doa agar proses perceraiannya dengan Jule bisa berjalan dengan lancar.

"Terima kasih banyak untuk perhatian, terima kasih banyak untuk semuanya, untuk yang semangatin. Saya berharap yang terbaik, mohon doanya," tuturnya.

Sementara itu, kuasa hukum Na Daehoon, Rio Rachmat Effendi mengatakan agenda mediasi yang dilakukan hari ini batal terlaksana lantaran Jule tidak hadir. Pihaknya juga tidak mengetahui alasan Jule absen di sidang mediasi.

"Sidang hari ini, panggilan kedua kepada Ibu Julia. Namun beliau tidak hadir. Jadi tidak ada mediasi. Berdasarkan arahan Majelis Hakim, langsung ke pembuktian," kata Rio.

Meski demikian, Daehoon beserta kuasa hukumnya sudah melampirkan sejumlah bukti saat proses mediasi berlangsung. Daehoon juga turut membawa saksi yang menguatkan gugatan talak cerai tersebut.

"Pihak pemohon (Daehoon) tadi telah membuktikan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan, dan saksi yang kita ajukan," tutur Rio.

Lebih lanjut, Rio mengungkap putusan cerai Daehoon dan Jule akan ditetapkan secara e-court pada Rabu, 3 Desember 2025.

"Putusan akan Rabu besok, 3 Desember, melalui E-Court secara elektronik. Kita meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar yang terbaik bagi pemohon, yaitu Pak Na Daehoon," ungkap Rio.