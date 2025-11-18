Na Daehoon dan Jule Sempat Bertemu Sebelum Talak Cerai, Kini Minta Doa Kelancaran

ERA.id - Na Daehoon dan Julia Prastini alias Jule sempat bertemu sebelum akhirnya sepakat untuk berpisah. Daehoon pun memilih bungkam terkait masalah rumah tangganya.

Rio Rachmat Effendi, kuasa hukum Daehoon mengatakan sebelum diajukan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, diketahui ada pertemuan antara kedua pihak.

"Sudah, sudah ada (pertemuan)," ucap Rio.

Ayah tiga anak itu memilih untuk tetap bungkam meski hadir di sidang mediasi hari ini. Di sisi lain, Jule tidak nampak ke pengadilan tanpa keterangan.

Rio menuturkan sikap Daehoon yang pendiam ini bukan menandai perubahan sikap yang menjadi tertutup. Ia menuturkan hal ini karena menyangkut masalah pribadi Daehoon dan Jule.

"Sebenarnya bukan tertutup, ini soal masalah keluarga, masalah privasi. Kami meminta kepada rekan-rekan media untuk lebih bijak dalam menyikapi hal tersebut dan meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk proses ini agar cepat selesai," jelas Rio.

Rio juga menegaskan bahwa tidak ada pertemuan antara Daehoon dan Jule setelah ramai isu perselingkuhan yang menghebohkan beberapa waktu lalu. Keduanya hanya bertemu saat ingin mengajukan permohonan talak cerai.

"Enggak ada. Hanya pertemuan, ya mau mengajukan permohonan cerai talak yang ini aja," ungkap Rio.

Sidang perdana perceraian Julia Prasitini alias Jule dan Na Daehoon digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025). Jule diketahui tidak hadir dalam persiangan yang membuat sidang dengan agenda mediasi ditunda.

Sidang perceraian pasangan tersebut akan digelar kembali pada 2 Desember 2025. Sidang tersebut diagendakan pemanggilan para pihak, namun jika kedua pihak hadir akan dilakukan mediasi.