Ditemani Kakak Jerome Polin, Na Daehoon Bungkam Saat Hadir Mediasi

ERA.id - Na Daehoon hadir ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (18/11) untuk menjalani sidang perdana perceraiannya dengan Julia Prastini alias Jule. Daehoon hanya diam membisu saat datang ke pengadilan.

Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Daehoon tiba di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekira pukul 09.10 WIB. Ia terlihat mengenakan setelan jas berwarna gelap.

Selain didampingi kuasa hukumnya, Daehoon juga turut ditemani oleh kakak Jerome Polin, Jeihan Sijabat. Tidak banyak kata yang dikeluarkan Daehoon, ia hanya terus berjalan masuk ke dalam gedung pengadilan.

"Nanti ya teman-teman," ujar tim kuasa hukumnya.

Sementara itu, Jule, istri Daehoon belum nampak hadir di pengadilan. Belum diketahui apakah Jule akan hadir atau tidak.

Pada agenda sidang hari ini, Daehoon dan Jule akan menjalani proses mediasi.

Na Daehoon resmi mengajukan gugatan cerai kepada Jule secara e-court pada 6 November 2025. Gugatan itu dilayangkan Daehoon setelah muncul isu orang ketiga di dalam rumah tangganya.