Dikabarkan Cerai dengan Audi Marissa, Anthony Xie: Hal Negatif Mungkin Terlalu Berlebihan

ERA.id - Anthony Xie akhirnya buka suara terkait dugaan keretakan rumah tangganya dengan Audi Marissa. Anthony menyebut hal itu biar menjadi urusan pribadi keluarganya.

Ayah satu anak itu menegaskan isu tentang masalah rumah tangganya biar menjadi urusannya sendiri. Ia juga menyebut isu soal perceraian sudah sangat berlebihan.

“Itu kan masih urusan pribadi saya sendiri, ya kan? Jadi saya cuma mau (bilang) kalau hal-hal yang negatif di luar sana mungkin terlalu berlebihan ya,” ujar Anthony Xie saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Terkait isu yang simpang siur di kalangan penggemar, Anthony menekankan persoalan itu biar menjadi urusannya sendiri. “Tapi ini kan urusan keluarga saya sendiri, jadi harusnya saya akan urusin dengan sendiri,” tegasnya.

Bukan hanya itu saja, aktor 39 tahun itu juga enggan membuat pernyataan apapun terkait masalah rumah tangganya. Ia kembali menekankan urusan ini biar menjadi ranah pribadi dengan Audi Marissa.

"Bukan dengan cara untuk saya harus make statement (membuat pernyataan) atau apa. Tapi ini masih urusan keluarga saya sendiri,” tegasnya.

Saat ditanyai benar atau tidaknya gugatan cerai dari Audi Marissa, Anthony memilih untuk pergi sambil tersenyum.

Diketahui isu keretakan rumah tangga Audi Marissa dan Anthony Xie muncul setelah tidak ada lagi unggahan kebersamaan mereka baru-baru ini. Baik Audi maupun Anthony terlihat lebih sering menghabiskan waktu bersama anaknya saja