Sukses di Jakarta, Raditya Dika Bakal Gelar Tur Cerita Anehku ke 6 Kota, Cek Detailnya

ERA.id - Setelah sukses besar di Jakarta, Raditya Dika resmi mengumumkan tur pertunjukan komedi Cerita Anehku ke enam kota besar di luar ibu kota. Bandung hingga Bali akan menjadi titik yang didatangi Raditya Dika.

Pertunjukan ini sebelumnya tampil sebanyak 20 show di 10 titik Jakarta dan berhasil menarik 12.800 penonton, dengan seluruh tiket habis terjual dalam waktu kurang dari satu jam.

Tur Batch 1 ini akan berlangsung dari Januari sampai April 2026. Kota-kota yang akan didatangi adalah Bali, Pontianak, Bandung, Surabaya, Samarinda, dan Medan. Total ada tujuh tanggal show yang sudah disiapkan.

Raditya menjelaskan bahwa pemilihan kota-kota untuk tur tidak dibuat berdasarkan tema tertentu, melainkan berdasarkan kecocokan jadwal venue.

"Kota-kota ini dipilih karena tanggal venue-nya cocok. Begitu kosong, langsung booking," ujar Raditya saat menghadiri Press Conference Cerita Anehku di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

Terkait kapasitas, Raditya memastikan bahwa setiap kota tetap memiliki target minimal penonton.

"Ada lah. Kita minimal di atas 1.000 penonton di tiap kota," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa beberapa kota seperti Surabaya dan Bandung adalah kota “langganan”, sementara Pontianak dan Samarinda tidak setiap tahun ia kunjungi.

Raditya menambahkan bahwa Bandung mendapat dua jadwal show dalam tur kali ini.

"Tahun ini Bodetabek enggak ada. Jadi kalau penonton dari Bekasi atau Depok mau nonton, bisa pilih Bandung atau Jakarta. Makanya Bandung dua kali," ungkap Raditya.

Dengan konsep cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan interaksi langsung dengan penonton, tur Cerita Anehku diperkirakan menjadi salah satu pertunjukan komedi yang paling ditunggu pada awal tahun 2026.

Penjualan tiket dimulai pada 28 November 2025 pukul 14.00 WIB melalui situs www.ceritaanehku.com.