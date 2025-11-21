Alasan Raditya Dika Ogah Gelar Stand Up Comedy di Stadion Besar

ERA.id - Komika sekaligus penulis Raditya Dika menegaskan bahwa hingga saat ini ia belum punya niat untuk membuat special show berskala besar seperti rekan sesama komika, Pandji Pragiwaksono.

Baginya, stand-up comedy adalah ruang yang harus terasa dekat, personal, dan hangat, sesuatu yang sulit tercapai di panggung besar. Ia pun menekankan belum tertarik untuk menggelar stand up comedy berskala besar seperti stadion GBK.

"Tim gue suka bisik-bisik, ‘Bang, bisa kali bikin 2.000 penonton.’ Tapi gue enggak bakal mau bikin show gede," ujar Radit saat menghadiri press conference di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

Lalu, kata Radit, konsep stand-up yang ia pegang sejak awal adalah percakapan antara dirinya dan penonton. Karena itu, panggung besar justru membuatnya kehilangan rasa kedekatan yang menjadi inti dari penampilannya.

"Semakin gede tempatnya, semakin enggak intim rasanya. Stand-up buat gue itu kayak nongkrong. Gue datang, cerita, penonton dengerin. Simpel," katanya.

Radit bahkan mengaku lokasi favoritnya hanyalah tempat berkapasitas sekitar 400 orang. Di ruangan seperti itu, ia masih bisa melihat wajah penonton dan merasakan respons secara langsung.

"Di Usmar Ismail Hall, 400 penonton itu ideal banget. Kita enggak perlu layar besar, enggak perlu gimmick. Kerasa seperti ngobrol," tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa pertunjukan-pertunjukan miliknya selalu dibuat tanpa ornamen besar, tanpa hidrolik, tanpa panggung megah.

"Teman-teman lain ada yang pakai jas, ada yang masuk dari bawah panggung. Tapi gue enggak ke situ. Ya masa nongkrong tiba-tiba muncul dari bawah lantai?" candanya.

Dengan prinsip yang jelas dan pilihan yang konsisten, Raditya Dika menyebut bahwa kemungkinan tampil di stadion besar mungkin saja terjadi di masa depan, tapi tidak dalam waktu dekat.

"Untuk sekarang sih enggak kepikiran sama sekali. Jauh banget rasanya," ujar Radit menutup jawaban.

Tur Cerita Anehku akan digelar di enam kota besar mulai dari 6 Desember 2025 - 18 April 2026.