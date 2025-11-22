Cerita Kocak Raditya Dika, Nyaris Pakai Popok Sebelum Tampil

ERA.id - Komika Raditya Dika blak-blakan tentang kejadian unik yang pernah ia alami sebelum menggelar pertunjukan. Radit mengaku nyaris memakai popok sebelum tampil.

Dalam sesi wawancara di press conference Cerita Anehku, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025), Radit mengaku hampir menggunakan popok dewasa saat tampil di Depok karena kondisi kesehatannya yang menurun.

Dalam obrolan tersebut, Raditya Dika mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki gimmick khusus di panggung. Namun, justru pengalaman di balik layar-lah yang menghadirkan cerita tak terduga.

Radit bercerita bahwa sebelum show di Depok, ia mengalami diare cukup parah. Kondisi itu membuatnya harus mempertimbangkan langkah darurat.

"Akhirnya saya bilang ke kru, ‘Tolong siapin popok dewasa.’ Ini kisah nyata," ungkapnya sambil tertawa.

Radit bahkan sempat memikirkan strategi di panggung jika situasi terburuk terjadi. Ia sudah membayangkan kapan harus sedikit jongkok atau mengatur gerakan agar tetap aman selama membawakan materi.

Beruntungnya, setelah meminum obat penyerap racun, kondisinya membaik dan ia tak perlu memakai popok ketika tampil.

"Di sini juga saya tegaskan, saya enggak pakai popok ya," tambahnya.

Komika berusia 40 tahun itu menambahkan bahwa seiring bertambahnya usia, ia mulai mengalami banyak “kesetanan”, istilah yang ia gunakan untuk menyebut keluhan-keluhan kesehatan kecil namun merepotkan. Meski begitu, hal itu tak mengurangi semangat dan kejujurannya saat berada di panggung.

Lalu, kata Radit, salah satu momen yang pernah terjadi saat tampil bersama anaknya, yang kerap disapa Aca, ikut naik ke atas panggung. Alih-alih turun setelah dipanggil, sang anak justru bertahan di panggung dan membuatnya bingung menghadapi situasi tersebut.

"Ada aja cerita-cerita begitu kalau di belakang panggung," ujarnya.

Mengakhiri sesi acara, Radit menegaskan bahwa momen-momen spontan di balik panggung sering membuat setiap penampilannya terasa berbeda. Baginya, hal-hal kecil yang tidak terduga itulah yang justru memberi warna pada setiap shownya.

Raditya Dika akan menggelar show bertajuk Cerita Anehku di enam kota. Pertunjukan itu akan dimulai pada Januari sampai April 2026. Kota-kota yang akan didatangi adalah Bali, Pontianak, Bandung, Surabaya, Samarinda, dan Medan.