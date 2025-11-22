Anissa Aziza Pernah Cemburu Soal Materi Tentang Mantan, Raditya Dika: Sejak Itu Gue Izin

ERA.id - Raditya Dika siap membawakan pertunjukan komedi Cerita Anehku ke enam kota pada awal 2026. Di tengah padatnya persiapan tur, Raditya menegaskan bahwa keluarga tetap menjadi prioritas utama.

Radi mengatakan bahwa istrinya, Anissa Aziza, selalu mendukung pekerjaannya sebagai komika. Menurutnya, dukungan itu membuat proses kreatifnya berjalan lebih ringan.

"Istri gue itu orang yang sangat suportif. Dia tahu gue stand-up comedian, materi gue pasti dari keresahan gue, dan keresahan itu datang dari lingkungan terdekat," ujar Raditya saat menghadiri Press Conference Cerita Anehku di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

Untuk cerita sehari-hari, terutama soal anak-anak, Anissa bahkan sering memberi masukan.

"Kadang dia bilang, ‘Eh Yang, Alea tadi ngomong gini lucu, jadiin materi aja,’" ungkapnya.

Meski mendapat dukungan, Radit mengaku pernah mengalami momen yang membuatnya lebih hati-hati saat menulis materi. Saat sedang mencoba materi tentang mantan pacar, ternyata istrinya hadir dan menonton dari belakang ruangan.

"Pulang-pulang di mobil hening. Dia cuma bilang, ‘Lucu ya… mantan kamu.’ Nadanya enggak enak. Sejak itu kalau mau bawain materi tentang mantan, gue izin dulu," katanya sambil tertawa.

Soal jadwal show, ayah dua anak ini menjelaskan bahwa jumlah kota dan jarak antarshow sengaja diatur agar ia tetap bisa pulang dan menghabiskan waktu bersama keluarga.

"Kenapa batch 1 kotanya sedikit dan jaraknya jauh-jauh? Karena gue pengen punya waktu sama keluarga, keluarga nomor satu. Stand-up nomor dua" jelasnya.

Raditya memastikan akan pulang setiap selesai tampil di satu kota sebelum melanjutkan ke kota berikutnya. Kebiasaan itu ia lakukan agar tetap bisa mengantar anak sekolah, bermain, dan menjaga quality time.

Show Cerita Anehku akan digelar di enam kota besar mulai dari 6 Desember 2025 - 18 April 2026.