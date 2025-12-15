The Founder5: Unfinished Business Sukses Hadirkan Canda dan Tawa, Ada Mister Aloy Jadi Kejutan

ERA.id - The Founder5 II: Unfinished Business sukses diselenggarakan di Istora Senayan, Minggu (15/12/2025) melanjutkan bagian cerita dari pertunjukan pertama yang belum selesai sekaligus menjadi penampilan terakhir lima pendiri komunitas stand up comedy Indonesia dalam formasi lengkap.

Sejumlah lineup komika selain The Founder5 hadir terbagi menjadi tiga sesi, stand up comedy, improvisasi komedi, dan penutup inti acara sketsa komedi yang dimeriahkan oleh Ummi Quary dan Mister Aloy. Para komika tampil dengan pengemasan materi baru yang lebih segar.

Stand-up Comedy: Ali Akbar, Dany ‘Beler’, Pandji Pragiwaksono, Isman Hidayat Suryaman

Di sesi pertama, ada Ali Akbar komika asal Ternate yang terkenal menyajikan komedi menarik melalui teknik observasi tajam. Setelahnya, ada Dany ‘Beler’ yang mengangkat topik pengalaman pribadi seperti kehidupan pernikahan dan keluarganya diseling punchline tajam.

Dua pendiri komunitas stand up comedy Indonesia turut hadir mengisi sesi pertama, yaitu Pandji Pragiwaksono membawa materi tentang masalahnya dengan suku Toraja dan Isman HS seorang komika yang juga berperan sebagai mentor beberapa komika muda.

Komika penyandang kanker lidah: Harry Hartanto

Tampil mengisi sesi break, komika Harry membagikan materi komedi tentang pengalaman pribadinya sebagai penyintas kanker lidah. Ia mengubah rasa sakitnya menjadi cerita lucu di panggung.

Bagian materinya kali ini, ia mengungkap ide membuat dating app khusus pejuang kanker bernama Chemo in Love yang tereksekusi rapi melalui humor reflektif tentang dirinya sendiri terutama pengalaman cintanya.

Improv Comedy: Raditya Dika, Pandji Pragiwaksono, Ryan Adriandhy, Ernest Prakasa, Isman HS

Pada sesi ini The Founder5 melakukan sebuah permainan improvisasi dimana penonton yang datang ke Istora Senayan langsung berkesempatan bermain bersama. Isman HS sebagai pemandu acara menjelaskan permainan pertama.

Radit dan Ernest menjadi robot atau manekin yang hanya bisa bergerak jika digerakkan oleh dua penonton terpilih bernama Rahmat di sisi Radit dan Ela di sisi Ernest.

Pada permainan kedua, Pandji dan Ryan melakukan permainan sound effect yang suaranya berasal dari penonton terpilih bernama Firman dan Dela.

Akhir di sesi improvisasi ini, Radit dan Pandji berperan menjadi penyanyi yang melakukan reuni setelah bertahun-tahun. Di atas panggung langsung, mereka membuat lagu yang dinyanyikan secara spontan menurut arahan mulai dari genre musik hingga isi musik yang disampaikan Ryan, Ernest, dan Isman.

Sesi improvisasi ini sangat pecah dan mengundang banyak tawa penonton karena bisa melihat sisi baru para pendiri stand up comedy Indonesia.

Komika penyandang kanker testis: Rafli Arrasyid

Komika muda Rafli yang juga pejuang kanker, ia didiagnosis kanker testis. Pengalaman beratnya menjadi materi komedi penuh inspirasi tentang proses medis dan pemulihan, membuat audiens tertawa sambil mengagumi ketangguhannya.

Melanjutkan ide aplikasi dating khusus pasangan yang menderita kanker, Rafli menyampaikan nama lain aplikasi yaitu ‘YKKA’ alias Yang Kanker Kanker Aja, bahkan menyinggung pejuang tumor yang dianggap berbeda tingkatan dengan pejuang kanker.

Sketch Comedy: The Founder 5, Mister Aloy, Ummy Quarry, Adi Arkiang, Hifdzi Khoir

Pada sesi penutup dari inti acara, The Founder5 berperan sebagai arwah yang turun ke bumi dengan tujuan memperbaiki kondisi negara Indonesia yang sedang kacau. Tugasnya menghasut mahasiswa demo, polisi, bahkan presiden untuk melakukan sesuai apa yang mereka bisikkan.

Hidfzi Khoir, seorang dalang sukses bercerita sambil bernyanyi bahkan sebelum menutup keseluruhan sesi sketsa komedi, ia melakukan acara kuis yang sangat menantang.

Sedangkan penampilan Adi Arkian menjadi presiden terlihat kurang persiapan karena sering melupakan banyak dialog sehingga Ali Akbar sebagai ajudan presiden menyerahkan naskah agar Adi ingat dialognya. Bahkan terkena sesi potong akibat durasi.

Pendatang baru, Mister Aloy dan Ummy Quarry berperan sebagai mahasiswa aktivis demo menjadi penolong menjaga keseruan sketsa komedi.

The Founder5 II: Unfinished Business menjadi penutup kuat bagi perjalanan lima pendiri stand up comedy Indonesia dalam formasi lengkap sejak terbentuknya komunitas Stand Up Indonesia pada tahun 2011 yang menyatukan seluruh komika di Indonesia.