Diduga Sindir Inara Rusli, Virgoun Langsung Kena Ulti Netizen: Enggak Ada Niat Rujuk? Kelakuan Sama

ERA.id - Vokalis band Last Child, Virgoun, diduga menyindir mantan istri, Inara Rusli, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Sindiran itu muncul setelah Inara dilaporkan atas kasus perzinaan oleh Wardatina Mawa, istri dari Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya.

Virgoun dan Inara diketahui resmi bercerai pada 10 Novermber 2023. Kabar perceraiannya sempat menjadi sorotan publik karena adanya isu perselingkuhan antara Virgoun dengan perempuan lain. Namun kini, situasi berbalik kepada Inara yang diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangga pasangan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa.

Di Tengah ramainya kasus perselingkuhan dan perzinaan Inara, Virgoun secara tiba-tiba jadi sering membagikan unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya.

Melalui akun Instagram @Virgoun_, ia mengunggah foto dirinya dengan tulisan “Gw punya 1 pertanyaan buat lw, baca bagian atas sebelah kiri”. Ia juga memilih lagu “Surat Cinta Untuk Starla” miliknya.

Dalam unggahan tersebut Virgoun menambahkan caption “Telor telor ape yg ngagetin?”. Unggahannya tersebut dibanjirin berbagai komentar warganet.

Beberapa komentar warganet yang ikut menyoroti. Unggahan itu diduga menyindir Inara Rusli yang kini menjadi sorotan publik.

"Jangan merasa bisa hina balik.. tapi intropeksi,,kasian anak2 kalian kalau bapak ibu nya punya trek record yang sama,,,, KASIAN ANAK2 LU,,,,” tulis khalillu***

"Ah tiba-tiba bgt jadi sering upload,” komentar agista***

“Ga da niat rujuk, kan kelakuannya sama,” tutur sudarmos***

“Sama ajaa lu mah, rajin2 aja nyindir,” kata c.rahmaange***

Diketahui Inara Rusli resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Sabtu (22/11/2025), atas kasus perzinaan yang diajukan oleh Wardatina Mawa. Mawa mengaku tahu dugaan perselingkuhan itu sejak Agustus lalu.

Mawa yang juga menjadi konten kreator mengatakan keduanya telah mengakui adanya perselingkuhan. Dalam pelaporannya, ia mengaku membawa sejumlah barang bukti, salah satunya rekaman CCTV.