Punya Kulit Sensitif Khas Bule, Tips Perawatan Kulit dari Bryan Domani

ERA.id - Aktor Bryan Domani membagikan tips dalam merawat kulit, terutama wajah. Bryan mengaku hanya menjalankan rutinitas yang simple untuk merawat kulitnya.

"Face wash pastinya, itu wajib. Abis itu pakai moisturizer dan sunblock," ujar Bryan saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (26/11/2025).

Kekasih Mawar de Jongh ini juga menekankan pentingnya menggunakan sunblock karena kulitnya mudah memerah saat terkena panas matahari. Hal itu membuatnya harus lebih disiplin dalam melindungi kulit.

"Gampang banget merah (mukanya), karena saya semi bule. Jadi dengan matahari Indonesia itu perlu banget sunblock," tuturnya.

Setelah memahami tiga langkah dasar tersebut, Bryan mulai mencoba menambah produk baru dalam rutinitasnya. Ia mengaku sedang belajar memakai serum karena ingin memberikan perawatan ekstra pada kulitnya.

"Sekarang kemungkinan besar pengen coba serum-serum, aku masih belajar," tambahnya.

Meski demikian, Bryan menegaskan bahwa ia tetap tidak ingin membuat rutinitas skincare menjadi terlalu rumit. Namun ia juga menekankan pentingnya melakukan perawatan pada jenggot dengan memakai beard oil.

Selain soal produk, Bryan juga terbuka mengenai masalah breakout yang pernah ia alami. Ia menilai kondisi kulit yang tidak selalu mulus adalah hal yang wajar dan bagian dari proses perbaikan.

"Yang dulu punya banyak banget, ya sekarang sudah kita kurangkan. Bukan berarti kulit itu bakal perfect langsung, ada prosesnya,” tuturnya.

Bryan menegaskan bahwa soal harga, semuanya bisa disesuaikan. Ia menyebut produk perawatan tidak harus mahal.

"Enggak (budget khusus), jujur. Tergantung budget orang masing-masing. Barang-barang part of me juga really economical," pungkasnya.

Lebih lanjut, bintang film Tak Ingin Usai di Sini itu juga menekankan pentingnya menjaga pola makan teratur dan sehat. Ia rutin mengkonsumsi sayuran, minum air putih, dan tetap mengizinkan dirinya menikmati makanan favorit selama tahu batasannya.