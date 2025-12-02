The Founder5: Unfinished Business Jadi Show Terakhir, Pandji Pragiwaksono: Makin Sibuk

ERA.id - The Founder5 mengumumkan bahwa pertunjukan The Founder5 II: Unfinished Business akan menjadi penampilan terakhir dalam formasi lengkap. Keputusan ini diambil karena jadwal masing-masing anggota semakin padat dan semakin sulit untuk dipertemukan.

"Semakin ke sini, kesibukan kami makin tinggi dan harus diakui membuat kami agak renggang," ujar Pandji Pragiwaksono saat di temui di Markas COMIKA, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Pandji menjelaskan bahwa alasan The Founder5 sejak awal berjalan karena mereka menikmati prosesnya.

"Kami melakukan ini karena kami senang, buat kami ini main. Jadi alasan utamanya ya karena kami enjoy aja," tuturnya.

Lalu, kata Pandji, The Founder5 II sebenarnya lahir dari spontanitas. Setelah show sebelumnya, energi dan euforia mereka belum benar-benar selesai.

Ide untuk membuat pertunjukan lanjutan bahkan muncul hanya beberapa jam setelah mereka meninggalkan venue.

Meski pertunjukan ini menjadi penampilan terakhir, Pandji menegaskan bahwa kemungkinan mereka kembali tampil bersama tetap terbuka.

"Enggak tahu juga. Siapa tahu Radit suatu hari bangun di tahun 2027, ‘Yuk bikin yuk.’ Atau Rian bilang di 2030, ‘Sekali lagi kali,’ ya mungkin aja,” pungkasnya.

The Founder5 II: Unfinished Business akan digelar pada 14 Desember 2025 di Istora Senayan, bekerja sama dengan GOLDLive Indonesia dan COMIKA.