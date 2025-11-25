The Founder5 Unfinished Business Jadi Acara Terakhir 5 Pendiri Stand Up Comedy di Satu Panggung

ERA.id - The Founder5 kembali hadir setelah sukses meggemparkan tawa dan canda tahun lalu. Rangkaian tur ini akan menjadi perjalanan terakhir lima komika sebagai satu grup.

CEO GOLDLive, M. Faqih Mulyawan mengatakan keputusan untuk menjadikan Unfinished Business sebagai panggung terakhir The Founder5 dilakukan dengan penuh pertimbangan. Pertunjukan ini menjadi panggung terakhir Pandji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Raditya Dika, Isman H.S., dan Ryan Adriandhy.

"Pertunjukan ini adalah penutup dari sebuah era penting dalam dunia komedi Indonesia. The Founder5 sudah memberi banyak warna dan sejarah dalam perjalanan stand-up di negeri ini. Karena itu, show ini bukan sekadar hiburan, tapi bentuk perayaan terakhir atas karya dan perjalanan mereka. Kami ingin penonton merasakan energi itu bahwa ini momen yang tidak akan Kembali," ujar Faqih dalam pernyataan yang diterima ERA, Selasa (25/11/2025).

Lalu, kata Faqih, pertunjukan terakhir ini kan dirancang berbeda dengan sebelumnya. Kelima founder menyiapkan segmen yang lebih eksperimental, spontan, dan penuh kejutan, sehingga dinamika panggung terasa terus bergerak dari awal sampai akhir.

Selain itu, kelimanya juga akan merancang konsep yang dibuat khusus untuk menutup perjalanan The Founder5, dengan alur yang lebih berani dan permainan komedi yang tidak muncul di pertunjukan manapun sebelumnya.

"Kami sudah sepakat, ini adalah show terakhir The Founder5. Setelah ini, jalan kami akan kembali ke karya masing-masing. Karena itu, Unfinished Business adalah momen final," tutur Pandji Pragiwaksono.

The Founder5 II: Unfinished Business akan dilaksanakan pada 14 Desember 2025 di Istora Senayan.