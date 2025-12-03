Disebut Jadi Inisiator Show Terakhir The Founder5, Raditya Dika: Gue Enggak Sabar

ERA.id - Raditya Dika menjadi inisiator dari berkumpulnya lima founder komika, Pandji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Raditya Dika, Ryan Adriandhy, dan Isman H.S. Radit disebut magnet di antara founder lainnya.

Pandji menyebut bahwa sosok yang menjadi perekat sehingga kelima anggota The Founder5 bisa berkumpul lagi adalah Raditya Dika.

"Nah, sejujurnya Radit lho. Pertemuan kami itu enggak jadi mulu kalau Radit enggak jadi nongol," ujar Pandji Pragiwaksono saat di temui di Markas COMIKA, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

"Jadi perekatnya adalah Raditya Dika. Terutama karena, di antara kami, Radit ini yang paling lucu," tambah Pandji.

Sementara itu, suami Anissa Azizah itu mengatakan momen berkumpul dengan kawan-kawannya ini terasa sangat menyenangkan. Hal ini karena biasanya mereka memiliki agenda masing-masing dan jarang sekali bisa berkumpul lengkap.

"Tapi artinya ini momen yang seru di mana kita biasanya punya acara sendiri-sendiri, sekarang ngumpul bareng. Gue sih kayak acara festive ya buat gue, kayak semacam festival di mana kita kumpul bareng-bareng. Gue sih enggak sabar sih," tutur Raditya.

Lima founder komika ini akan menggelar show terakhir bertajuk The Founder5 II: Unfinished Business. Pertunjukan ini akan digelar pada 14 Desember 2025 di Istora Senayan, Jakarta.