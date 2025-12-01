Demi Gendong Fara Shakila, Michelle Ziudith Rela Latihan Fisik Pakai Galon

ERA.id - Michelle Ziudith mengungkap tantangan terbesar dalam main film horor pertamanya, Alas Roban. Michelle bahkan harus menyiapkan fisik dengan angkat galon sebelum syuting.

Kepada ERA, Michelle mengatakan proses pendalaman karakter dilakukan melalui reading dan workshop. Ia bahkan mengikuti latihan yang sama seperti rekan mainnya, Farah, mulai dari olah suara hingga latihan fisik.

"Paling yang spesialnya di film ini karena aku harus gendong Farah. Ukuran kaki kita sama, berat badan enggak jauh beda, ukuran baju pun juga sama," ujar Michelle sambil tertawa.

Aktris yang kerap disapa Michi itu juga menambahkan bahwa adegan gendong itu dilakukan sambil berlari di tengah hutan, membuat persiapannya harus lebih intens. Ia sampai meminta bantuan personal trainer untuk memperkuat tubuhnya.

"Aku bilang ke PT-ku, ‘Aku harus gendong orang seumuran aku.’ Lari-lari di hutan kan, otomatis mata kaki aku harus kuat," lanjutnya.

Tidak hanya latihan kekuatan, Michelle juga mencoba berbagai cara agar tubuhnya siap menghadapi kondisi lapangan. Ia bahkan sempat mencoba angkat galon demi melatih ototnya.

"Aku latihan angkat beban, cobain angkat galon di tempat gym, semuanya kucobain," katanya sambil tertawa.

Meski sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, Michelle mengaku bersyukur karena saat syuting ternyata tidak banyak adegan menggendong seperti yang dibayangkan.

"Thank God pas syutingnya aku enggak banyak ngegendongnya," tuturnya.

Dengan latihan fisik yang tidak biasa dan tantangan karakter yang baru, Michelle menyebut pengalaman di Alas Roban sebagai perjalanan yang penuh pelajaran dan pencapaian tersendiri dalam kariernya.

Film Alas Roban akan segera tayang mulai 15 Januari 2026 di seluruh bioskop Indonesia.