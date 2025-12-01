Main Karakter Buta Parsial, Fara Shakila Cerita Sempat Sulit Pakai Lensa Kontak

ERA.id - Fara Shakila berbagi pengalaman saat memerankan karakter Gendis dalam film Alas Roban. Fara mengaku kesulitan saat memakai lensa kontak atau softlens.

Kepada ERA, Fara mengungkapkan karakter Gendis yang mengalami buta parsial ini menjadi pengalaman pertama baginya meski sudah empat kali membintangi film horor. Ia juga menjadi anak dari ibu tunggal yang diminta untuk hidup mandiri walau memiliki keterbatasan dalam penglihatan.

"Jadi tantangan karena ceritanya enggak bisa lihat gitu. Syuting kalau misalnya mau lihat gitu harus raba-raba juga," ungkap Fara saat berkunjung ke kantor ERA pada Kamis (27/11/2025).

Michelle Ziudith yang juga bermain di film Alas Roban mengatakan bahwa Fara sampai harus memakai lensa kontak yang sepenuhnya menutupi area mata.

"Jadi emang aku juga nyobain langsung contact lensnya dan ternyata memang kayak kita lihat tapi emang sangat kabur banget. Cuman tahu ini ada sosok, ada apa, ada apa. Jadi kalau jalan otomatis enggak kelihatan," ucap Michelle yang berperan menjadi ibunya Gendis dalam film Alas Roban.

Untuk mendapatkan karakter Gendis, Fara mendalami karakter sampai harus latihan kayang, olah suara, hingga latihan kesurupan.

Bukan hanya itu saja, Fara juga pernah merasa kesakitan pada area mata karena lensa kontaknya. Masalah itu diyakini terjadi karena ada gangguan mistis di lokasi syuting.

"Tapi pas baca surat An-Nas tiba-tiba terpasang dengan baik (contact lens) terus dia (Fara) baik-baik saja dan ceria dan enggak ngerasa sakit atau apa atau apa ya jadi kita lanjut sampai pagi," tutur Michelle.

Film Alas Roban diangkat dari kisah nyata tentang tanjakan curam di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Film ini menceritakan kisah seorang ibu tunggal dan sang anak yang hidup dalam keterbatasan hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan disebuah rumah sakit di Semarang. Mereka berangkat menaiki bus terakhir melalui jalur Alas Roban. Dan disitulah kejadian bermula.

Alas Roban akan tayang pada 15 Januari 2026.