Yasmin Napper Jadi Ibu Hamil Tersakiti di Musuh Dalam Selimut, Akui Kesulitan

ERA.id - Yasmin Napper mendapat tantangan baru lewat perannya di film Musuh Dalam Selimut. Yasmin harus belajar menjadi ibu hamil demi peran tersebut.

Dalam film Musuh Dalam Selimut, Yasmin beradu akting dengan Arbani Yasiz dan Megan Domani. Yasmin mengungkap ia harus memakai perut silikon agar nampak terlihat seperti ibu hamil. Properti yang ia kenakan itu membuatnya kesulitan.

"Aduh... susah banget sih. Karena aku belum pernah hamil, tapi aku diceritain dan aku juga bertanya kepada orang-orang di sekeliling aku, hamil sembilan bulan itu kayak gimana ya pergerakannya ya? Selambat apa kalau lari? Terus sesusah apa kalau do activities gitu," ujar Yasmin saat menghadiri Press Conference Official Poster & Official Trailer Film Musuh Dalam Selimut di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Selain mendapat tantangan baru dari karakternya, Yasmin yang memainkan karakter Gadis juga belajar banyak hal baru. Ia pun sempat mempelacari cara orang hamil olahraga dari TikTok.

"Aku juga ngelihatin orang-orang hamil di TikTok olahraganya gimana. Jadi I take from there (aku ambil referensi dari sana) sih. Tapi perutnya (silicone hamil) emang berat beneran," jelasnya.

Meski kesulitan, Yasmin tidak memungkiri bahwa ia sangat tertarik untuk bergabung di film Musuh Dalam Selimut garapan Hadrah Daeng Ratu. Menurutnya, saat membaca naskah ketertarikan itu makin meningkat.

"Waktu pertama kali baca skenarionya, aku pikir 'Ah malem ini aku setengah dulu, baru setengahnya besok'. Tapi gak bisa ternyata. Waktu aku buka tuh kayak 'Hah? Hah? Kok tidak? Kok tidak?'. Jadi bablas sampai ending," tuturnya.

Film Musuh Dalam Selimut akan tayang pada 8 Januari 2026.