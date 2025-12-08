Jadi Rebutan Yasmin Napper dan Megan Domani di Musuh Dalam Selimut, Arbani Yasiz: Enggak Bisa Nolak

ERA.id - Arbani Yasiz mengungkap alasan utamanya menerima peran di film Musuh Dalam Selimut. Arbani mengaku tertantang karena baru pertama kali mendapat peran seperti di film ini.

Berperan sebagai Dika, Arbani mengakui salah satu alasannya mau menerima tawaran film Musuh Dalam Selimut karena jajaran pemain yang luar biasa. Ia dipasangkan dengan Yasmin Napper dan Megan Domani, yang tidak perlu diragukan lagi kemampuan beraktingnya.

"Intinya aku ambil ini juga karena aku tahu pemainnya siapa aja. Aku tahu Yasmin sebagai Gadis dan juga Megan sebagai Suzi. Jadi ya aku enggak bisa nolak karena aku tahu mereka act-nya (aktingnya) mainnya bagus banget kan. Jadi bakal enak nanti mainnya," ucap Arbani saat ditemui di Press Conference Official Poster & Official Trailer Film Musuh Dalam Selimut di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Arbani menceritakan saat pertama kali ketemu dengan sang sutradara, Hadrah Daeng Ratu, ia langsung setuju dengan film yang ditawarkan. Terlebih lagi, sang sutradara memberikan gambaran detail tentang peran yang akan dimainkan lengkap dengan emosi.

"Bu Hadrah tuh tipe yang kalau nyeritain tuh detail dengan emosi gitu. Sama kalau kayak dia lagi nge-direct kita tuh, tetep aja emosinya ngikut gitu," tuturnya.

Menurutnya, cara sang sutradara menggambarkan karakter dan alur cerita justru membantunya memahami inti kisah dan seperti apa peran yang harus dimainkan.

Bagi Arbani, karakter Dika yang ia perankan di Musuh Dalam Selimut merupakan sesuatu yang baru. Keberadaannya yang diperebutkan diantara Gadis dan Suzi membuat pengalaman ini menjadi tantangan yang menarik.

"Ini tuh challenging banget. Aku belum pernah dapet peran yang seperti ini jadi ya kenapa enggak, gitu. Apalagi aku tahu pemainnya siapa-siapa aja," ungkapnya.

Film Musuh Dalam Selimut karya Hadrah Daeng Ratu menceritakan tentang keharmonisan rumah tangga yang justru berubah ketika seorang sahabatnya datang dan mengusik keharmonisan tersebut.