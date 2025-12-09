Jadi Orang Ketiga di Rumah Tangga Arbani Yasiz, Megan Domani Siap Dihujat

ERA.id - Aktris Megan Domani kembali mencuri perhatian lewat film Musuh Dalam Selimut. Megan mengaku siap menerima hujatan usai menjadi orang ketiga di film ini.

Dari trailer yang sudah rilis, Suzi digambarkan sebagai sosok yang menganggu rumah tangga sahabatnya, yakni Gadis dan Dika. Megan mengaku siap menerima hujatan setelah memerankan karakter antagonis dalam film Musuh Dalam Selimut.

"Siap banget! Gak apa-apa. Karena aku ngerasa dengan aku ngambil peran ini, ini adalah peran yang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Aku tuh dari dulu selalu pengen banget bisa memainkan karakter-karakter yang berbeda, mencoba hal-hal baru, dan ini semoga bisa menjadi jembatan itu," ujar Megan saat ditemui di Press Conference Official Poster & Official Trailer Film Musuh Dalam Selimut di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Adik dari aktor Bryan Domani ini juga mengaku sangat tertantang memerankan karakter Suzi yang antagonis. Ia juga mengatakan peran ini sangat melelahkan secara mental karena harus mendalami karakter Suzi, sesuatu yang baru baginya.

"Suzi is a very hard character. Tapi it was super fun dan aku cuman berharap nanti pas kalian nonton, kalian bisa kayak greget banget sama aku. Kalau kalian pada greget sama aku, artinya aku berhasil," ungkapnya.

Megan mengaku sempat kesulitan memerankan karakter Suzi karena harus memiliki dua karakter berbeda, baik di depan Gadis (Yasmin Napper) dan jahat ketika di belakang.

"Aku sempat kesusahan awalnya karena Suzi itu very cheerful, tapi dia tuh over cheerful. Jadi orang yang normal pasti kayak ‘Kok fake’. Dan aku banyak kayak latihan sama diri sendiri karena aku harus bisa membedakan di depan Gadis sama di belakang Gadis," jelasnya.

Ketika ditanya kemungkinan terjebak stereotip peran “orang ketiga”, Megan menegaskan bahwa Musuh Dalam Selimut hadir dengan karakter yang penuh teka-teki.

"Ini filmnya sangat banyak teka-teki. Peran yang kalian kira, tidak seperti yang kalian kira. Bukan orang ketiga pada umumnya. Percaya sama aku, enggak akan ada yang bisa tebak ending filmnya seperti apa," tegasnya.

Film Musuh Dalam Selimut diperankan oleh Megan Domani, Arbani Yasiz, Yasmin Napper, dan masih banyak lagi. Film garapan Hadrah Daeng Ratu ini dijadwalkan tayang pada 8 Januari 2026.