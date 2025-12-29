Perempuan Pemotor Patah Kaki karena Jalan Berlubang di Tangsel, Ngeri

ERA.id - Petugas Kepolisian memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) jalan berlubang yang mencelakai pemotor berinisial DM (30) hingga kakinya patah di Tangerang Selatan, Banten.

"Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, sekitar pukul 06.10 WIB, di Jalan Ir H Juanda, depan Gedung Kawasaki arah Jakarta," kata Kapolsek Ciputat Timur, Polres Tangsel, Kompol Bambang Askar Sodiq dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Kronologinya berawal saat wanita berinisial DM mengendarai sepeda motor. Sesampai di Jalan Ir H Juanda Ciputat Timur, tepatnya di depan Gedung Kawasaki arah Jakarta, tiba-tiba dia melewati sebuah lubang kemudian terjatuh.

"Akibat peristiwa tersebut, korban menderita luka patah kaki kanan, selanjutnya korban dibawa ambulans dan dirawat di RS Hermina Ciputat," katanya.

Kemudian kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kendaraan roda duanya mengalami lecet bagian kanan.

Sebelumnya beredar sebuah postingan di media sosial Instagram melalui akun @tangsel.info yang mengunggah sebuah peristiwa kecelakaan akibat jalanan berlubang di kawasan Tangsel, pada Senin.

"Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban lakalantas akibat adanya jalanan berlubang pada sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Ir. H. Juanda, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Senin (29/12)," tulis akun tersebut.

Akun tersebut juga mengunggah foto korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan juga jalanan berlubang yang menyebabkan korban mengalami patah kaki.