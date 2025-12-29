Inara Rusli Cabut Laporan Dugaan Penipuan terhadap Insanul Fahmi

ERA.id - Selebgram Inara Rusli datang ke Polda Metro Jaya untuk mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan, Senin (29/12/2025).

Mantan istri musisi Virgoun ini tiba di Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya. Dia irit bicara dan hanya membenarkan sudah memantapkan diri untuk mencabut laporan ke Insanul.

"Iya sudah (bulat untuk cabut laporan)," kata Inara di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Senin (29/12/2025).

Inara belum mau mengungkapkan alasannya mencabut laporan polisi. Dia memilih langsung masuk ke ruang penyidik.

Sebelumnya, Polisi menyampaikan pihaknya belum mengetahui kabar soal selebgram Inara Rusli yang mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan.

"Sejauh ini penyidik belum mendengar dan mengetahui adanya pencabutan laporan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dihubungi, Senin (22/12).

Budi menjelaskan penyidik sejatinya memeriksa Inara untuk mendalami terkait laporannya ke Insanul Fahmi. Namun, mantan istri musisi Virgoun ini tak pernah memenuhi panggilan dalam dua kali agenda pemeriksaan.

"Progres terakhir Inara Jumat (19/12) kemarin dipanggil, namun tidak hadir tanpa ada keterangan. Kita akan agendakan pemanggilan selanjutnya karena sudah dua kali korban dipanggil tapi masih belum hadir," tuturnya.