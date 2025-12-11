Perankan Karakter Stroke, Gunawan Sudrajat Riset Langsung ke Dokter

ERA.id - Aktor senior Gunawan Sudrajat mengungkap alasan dan tantangan terbesar saat menerima peran sebagai tokoh penderita stroke di film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?.

Ia mengaku tertantang karena baru pertama kali mendapat karakter dengan kondisi fisik sekompleks ini.

Dalam sesi Press Conference Official Poster & Official Trailer Film di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025), Gunawan menjelaskan bahwa sejak awal ia sudah diberi banyak referensi oleh produser, Robert Ronny. Bahkan, pihak produksi mendatangkan dokter untuk memberikan penjelasan langsung mengenai kondisi stroke.

"Iya, ada referensinya. Kebetulan Pak Robert memberikan referensi, bahkan memanggil dokter," ujarnya.

Aktor berusia 52 tahun itu menambahkan bahwa ia juga meminta bantuan pamannya yang kebetulan seorang dokter untuk memahami kondisi tersebut secara lebih detail.

"Bahkan saya juga ada paman seorang dokter, saya menanyakan gejala-gejala stroke seperti apa sih akibatnya dan bagaimana, terutama fisik ya. Dan juga cara bicaranya seperti apa,” tambahnya.

Selain mempelajari secara teori, Gunawan juga berlatih meniru cara bergerak dan berbicara seorang pasien stroke. Menurutnya, bagian paling menantang justru adalah bagaimana mengatur suara dan artikulasi.

"Ngomongnya itu capek ternyata. Karena itu kan saraf. Jadi memang melelahkan sekali untuk bisa dapetin bentuknya seperti apa," ungkapnya sambil menirukan suara penderita stroke.

Meski melewati proses yang tidak mudah, Gunawan merasa pengalaman ini memberinya tantangan baru sekaligus ruang untuk terus berkembang dalam dunia akting.

Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? akan segera tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 26 Januari 2026.