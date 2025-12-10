Beda 29 Tahun dari Gunawan Sudrajat, Megan Domani Ngaku Tidak Terbebani

ERA.id - Megan Domani dan Gunawan Sudrajat mengaku tidak kesulitan dalam membangun chemistry di film religi terbaru, Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? Megan merasa Gunawan cukup terbuka sehingga tidak membuatnya canggung.

Meski memiliki jarak usia yang cukup jauh, keduanya justru merasa proses membangun kedekatan terbangun tanpa adanya rasa canggung. Megan mengatakan bahwa sejak sesi reading pertama, Gunawan sudah sangat terbuka dan membuat suasana menjadi nyaman.

"Kak Gunawan tuh benar-benar welcome dari pertama kali kita reading, dan aku enggak pernah ngerasa kayak ada gap atau merasa kayak "Aku lebih lama nih di dunia entertainment", itu aku enggak dapat vibes itu sama sekali dari Kak Gunawan," ujar Megan saat ditemui di Press Conference Official Poster & Official Trailer Film di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Menurut Megan, sebagian besar kedekatan mereka terbentuk dari obrolan santai hingga momen bercanda yang sering terjadi di lokasi syuting. Keduanya juga aktif berdiskusi soal naskah untuk mencari cara yang paling pas dalam membangun hubungan karakter.

"Kita sering coret-coret bareng, mana yang enaknya buat kita, mana yang bagus buat karakter. Banyak bercanda juga, jadi suasananya selalu fun," ungkapnya.

Gunawan sendiri menanggapi pertanyaan soal perbedaan usia dengan humor. Ia sempat bergurau bahwa jarak usia mereka beda tipis, membuat suasana wawancara pun dipenuhi tawa. Sikap santainya itu yang membuat Megan merasa mudah untuk masuk ke ritme kerja yang sama.

"Saya beda tipis mbak sama Megan, jangan gitu. Jadi gampang kita ngobrolnya," ujar Gunawan sambil tertawa.

Dengan pendekatan yang cair dan konsisten, chemistry keduanya tumbuh secara natural. Obrolan ringan, saling dukung, dan suasana yang selalu hangat membuat hubungan karakter yang mereka bangun terasa lebih jujur di depan kamera.

Megan berharap kedekatan itu bisa dirasakan penonton saat filmnya rilis nanti. Chemistrynya yang terbangun dari tawa dan kerja bareng diyakini akan menjadi salah satu kekuatan dalam cerita.

Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? akan segera tayang di seluruh bioskop mulai 29 Januari 2026.