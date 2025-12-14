Debut Film Horor-Komedi, Angga Yunanda Akui Sulit Tahan Tawa

ERA.id - Angga Yunanda membagikan pengalaman selama proses syuting film horor-komedi terbarunya Sebelum Dijemput Nenek. Angga yang debut dalam film bergenre komedi ini mengaku sulit menahan tawa selama syuting.

Kepada ERA, Angga Yunanda mengatakan film Sebelm Dijemput Nenek ini menjadi proyek kerja sama pertama dengan jajaran pemain, seperti Wavi Zihan, Dodit Mulyanto, dan juga Oki Rengga.

"Kayaknya hampir semua pemain di sini, ini pertama kali aku kerja bareng sama mereka semua sih," katanya sambil tertawa.

Bukan hanya itu saja, Angga yang akhirnya bermain film komedi pun mengaku membangun chemistry dengan para pemain termasuk komika-komika senior tidak menjadi kendala. Lokasi syuting yang berpusat di Yogyakarta justru membuat seluruh tim cepat menyatu dan akrab.

"Lebih sulit nahan ketawa sih kayaknya. Karena kayak pas tiap ada aja celetukan-celetukan yang hadir gitu dari teman-teman semua selama di sana. Apalagi kebetulan kita syutingnya full di Jogja ya, gitu. Jadi udah berasa terisolasi bersama mereka gitu. Tapi kalau untuk karakter dan skenarionya, ya mengalir gitu aja sih sepertinya ya," ujar Angga.

Menurutnya, karena setiap hari bersama para pemain komedi, suasana di lokasi syuting jadi penuh spontanitas. Hal itu membuat prosesnya jadi seru, tetapi sekaligus menantang karena ia harus tetap fokus di tengah suasana yang selalu memancing tawa.

Suami dari Shenina Cinnamon itu secara jujur mengakui bahwa komedi bukan hal yang mudah. Ia menyebut aspek teknis dalam komedi jauh lebih kompleks dari yang dibanyangkan.

"Iya, itu berat banget sih. Karena apa ya, kita harus paham banget sama tempo juga, terus kayak timing, pilihan kata dan pilihan ekspresi itu sangat memengaruhi bibit komedi yang akan keluar gitu. Jadi itu momen yang menurut aku susah banget," jelas Angga.

Meski begitu, Angga merasa dirinya masih berada di tahap awal untuk memahami dunia komedi secara mendalam. Ia mengaku perjalanan belajar itu masih panjang.

"Kita kayak belum masuk sih. Masih panjang perjalanannya untuk mengetahui teori-teori mereka," ungkapnya.

Dengan pengalaman baru yang penuh tawa sekaligus tekanan, Angga menyebut film horor-komedi ini sebagai proses belajar yang tidak hanya mengasah kemampuan akting, tetapi juga memperluas pemahamannya tentang seni komedi. Ia berharap pembelajaran yang ia serap selama syuting dapat tersampaikan ke penonton melalui penampilannya di layer lebar.

Film Sebelum Dijemput Nenek akan segera tayang di seluruh bioskop mulai 22 Januari 2026.