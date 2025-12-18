Cerita Bryan Domani Jadi Ayah Satu Anak di Patah Hati yang Kupilih

ERA.id - Aktor Bryan Domani kembali menunjukkan totalitasnya lewat proyek film terbarunya, Patah Hati yang Kupilih. Salah satu hal yang membuat Bryan tertarik terlibat dalam film ini adalah tantangan baru memerankan seorang ayah.

"Yang buat aku tertarik banget main di sini karena ini pertama kalinya aku jadi papah," ujar Bryan Domani saat ditemui di Press Conference di XXI Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

Bryan mengaku merasa tertantang karena karakter yang ia perankan memiliki latar belakang dan pola pikir yang cukup jauh dari kehidupan pribadinya. Selain peran sebagai ayah, karakter ini juga digambarkan sebagai sosok dengan beban hidup yang berat, termasuk pola asuh orang tua yang keras

Menurut Bryan, meski setiap karakter yang ia mainkan selalu memiliki sedikit kemiripan dengan dirinya, karakter ini justru lebih banyak menghadirkan perbedaan. Hal itulah yang membuat peran ini terasa menantang dan memberinya pengalaman baru dalam berakting.

"Kalau dibilang kemiripan, ya semua karakter pasti ada sedikit miripnya. Tapi jujur, di karakter Ben ini perbedaannya lumayan banyak. Aku dididiknya beda sama Ben. Aku nggak pernah pacaran sama orang yang keluarganya seperti Alya, dan alhamdulillah aku juga nggak pernah tiba-tiba punya anak," tuturnya.

Tak hanya itu, Bryan juga menghadapi tantangan lain saat harus berakting sambil memasak di dapur. Meski di kehidupan nyata ia hobi memasak, Bryan mengaku cukup kesulitan saat harus berdialog sambil mengolah makanan, apalagi saat beradu peran dengan anak kecil.

"Kalau masak aku memang suka, tapi biasanya masak sambil fokus sendiri. Di film ini aku harus masak sambil dialog, sambil jelasin ke anak kecil. Jadi harus lebih pelan dan sabar, itu tantangan tersendiri,” pungkasnya.

Patah Hati Yang Kupilih dapat disaksikan di bioskop mulai 24 Desember 2025.