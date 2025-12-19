Main Adegan Laga di Janur Ireng, Tora Sudiro Jamin Tidak Pakai Pemeran Pengganti

ERA.id - Tora Sudiro dituntut belajar bertarung dalam film Janur Ireng. Tora menjamin ia tidak memakai pemeran pengganti untuk adegan laga itu.

Berperan sebagai Arjo Kuncoro, Tora Sudior menceritakan pengalaman menarik di film horor pertamanya. Tora mengatakan ia mempelajari cara bertarung selama dua bulan.

"Kalau adegan fighting dan itu, saya sudah terbiasa dari kecil ya. Terbiasa tidak melakukannya (tertawa). Enggak, itu ada latihannya sih sebenarnya. Jadi dua bulan sebelumnya pelatihan gitu terus," ujar Tora Sudiro ditemui saat Gala Premier Janur Ireng di Epicentrum Kuningan, Kamis (18/12/2025).

Meski sudah melakukan Latihan selama dua bulan, Tora tidak menampik dirinya sempat mengalami cedera. Namun cedera itu tidak mengganggu dirinya untuk terus berkarya.

"Minim buat kecelakaan. Mungkin kecetit satu dua tempat ada, cuman aman," tuturnya.

Saat disinggung memakai pemain pengganti, Tora berkelakar bahwa tidak ada stuntman yang memiliki postur tubuh seperti dirinya. Ia pun memastikan semua adegan fighting di Janur Ireng dilakukan sendiri.

"Nggak pakai stunt aku. Mana ada stunt yang segede gini? (sambil menunjuk tubuhnya yang tinggi besar)," katanya.

Janur Ireng merupakan sebuah kisah yang mengambil latar 6 tahun sebelum Sewu Dino. Film ini juga dibintangi oleh Ratu Rafa, Rio Dewanto, Marthino Lio, Masayu Anastasia, hingga Faradina Mufti.

Film ini akan tayang serempak di bioskop mulai 22 Desember 2025.