Cerita Ratu Rafa Ubah Penampilan hingga Dicap Dekil Tora Sudiro Demi Janur Ireng

ERA.id - Aktris muda Ratu Rafa berbagi pengalaman tentang karakter Intan dalam film Janur Ireng. Ratu mengaku harus mengubah warna kulitnya menjadi hitam dengan gigi kuning.

Kepada ERA, Ratu Rafa mengungkap bahwa ia harus menghabiskan waktu selama berjam-jam untuk mengubah penampilannya. Tokoh Intan dalam film ini merupakan anak yang polos, lugu, dan sangat peduli dengan sang kakak.

"Di film ini tuh emang kulit aku sengaja digelapin. Terus supaya mungkin dapat karakter Intan-nya juga," ujar Ratu Rafa saat berkunjung ke kantor ERA, Senin (25/11/2025).

Bukan hanya menggelapkan warna kulitnya saja, mantan member JKT48 ini juga harus menggunakan gigi palsu selama syuting berlangsung. Warna gigi Ratu bahkan harus diubah menjadi kuning demi mendalami karakternya.

"Dari gigi pun juga sangat diperhatikan sama Pak Kimo (sutradara). Sangat detail banget. Aku dikuningin giginya. Sampai kayak hari-hari, "Aduh kering banget", karena kan itu alkohol juga kan, pahit," ungkapnya.

Tora Sudiro yang juga bermain di film Janur Ireng pun mengaku perubahan drastis dari Ratu Rafa. Ia bahkan sempat haran dengan penampilan Ratu yang menurutnya seperti tidak terurus.

"Intan di film itu dekil banget anaknya. Gue dari reading ketemu sama dia, 'nih anak kayak enggak ngurus dirinya banget sih, jerawatan, dekil.' Sampai suatu saat lagi ada ulang tahunnya Pak Bos, dia datang. 'Ih, bisa cantik lho' gitu. Gue kaget," ujar Tora Sudiro.

Film Janur Ireng merupakan prekuel Sewu Dino yang menceritakan kisah kakak-beradik, Sabdo dan Intan, yang hidup sederhana. Mereka harus menghadapi teror dari paman mereka, Arjo Kuncoro, setelah rumah mereka terbakar habis.

Arjo memiliki niat jahat untuk memanfaatkan kekuatan spiritual Sabdo dan Intan yang luar biasa jika mereka bersatu, dan keduanya terjebak dalam malapetaka di kediaman mewah paman mereka.

Janur Ireng dijadwalkan tayang mulai 24 Desember 2025.