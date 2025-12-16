Cerita Tora Sudiro Mainkan Karakter Psikopat di Janur Ireng, Harus Kontrol Senyum dan Suara

ERA.id - Tora Sudiro debut di film horror lewat Janur Ireng. Tora langsung dipercaya memainkan karakter psikopat di film Garapan Kimo Stamboel.

Dalam film Janur Ireng, Tora memerankan karakter Arjo Kuncoro, salah satu trah pitu yang berpengaruh. Tora pun harus memainkan dua karakter sekaligus yakni normal dan psikopat.

"Arjo itu memang seperti itu gitu dan maksudnya lumayan dekat sih Tora itu bisa memainkan lumayan dekat sekali dengan si Arjo ini. Dan ya, dia cukup gila sih. Jadi kalau misalnya lu lihat di sini, tipisnya antara psycho dan, dua normal gitu, ya ada di karakter Arjo ini," ujar sutradara Kimo Stamboel saat ditemui di MD Place, Senin (15/12/2025).

Karakter ini pun diakui Tora Sudiro cukup menantang dirinya. Apalagi ia selama ini dikenal sebagai aktor yang kerap kali memainkan komedi di sepanjang kariernya.

Suami Mieke Amalia ini pun terang-terangan kesulitan memainkan karakter psikopat tersebut. Ia bahkan tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan energi psikopat untuk karakter Arjo Kuncoro.

"Ada bumbu psycho-nya. Ada satu adegan yang aku sebetulnya nggak tahu ya gimana, cuman si Pak Kimo maunya psycho gitu. Ah, itu gimana ya? Bukan keseharian gua psycho gitu ya," ungkapnya.

Beruntung Tora dibantu oleh Kimo untuk mencari refrensi karakter psikopat. Refrensi itu pun menjadi salah satu acuan yang digunakan Tora Sudiro untuk mendalami karakternya.

"Saya cuma kasih referensi, "Nih kalau orang-orang gila nih kayak gini nih." Nah, lu (Tora) tuh sebenarnya nggak gila, nggak boleh kelihatan gila beneran gitu. Jadi di depan harus kelihatan kayak orang baik, tapi dalamnya gila. Dia bisa berhasil aja gitu ngulik karakter Arjo Kuncoro, keren banget," tutur Kimo.

Di sisi lain, Tora juga mengakui dirinya harus banyak mengubah kepribadian yang dimiliki, salah satunya dari segi suara. Tora dituntut untuk lebih bijaksana dan serius di film Janur Ireng.

"Senyumnya enggak boleh terlalu lebar. Itu pesannya itu. Terus kalau ngomong harus rendah terus. Sementara kan suara saya kadang cempreng, ya. Kalau lagi exciting, ya namanya juga banci. Aduh, aduh! Kalau lagi excited suaranya suka ketinggian gitu. Iya. Suara harus rendah," pungkasnya.

Janur Ireng merupakan film prekuel dari karya MD Pictures, Sewu Dino. Film ini mengambil latar enam tahun sebelum kejadian di Sewu Dino.

Film ini turut dibintangi oleh Ratu Rafa, Masayu Anastasia, Gisellma Firmansyah, hingga Rio Dewanto. Film ini akan tayang pada 24 Desember 2025.