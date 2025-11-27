Main Film Janur Ireng, Tora Sudiro Sampai Belajar Nari hingga Berantem

ERA.id - Aktor Tora Sudiro mengungkap tantangan selama memerankan karakter Arjo Kuncoro, seorang pemimpin keluarga dalam film horor Janur Ireng. Tora juga harus belajar menari hingga adegan laga yang menguras energi.

Kepada ERA, Tora mengaku film Janur Ireng menjadi karya horor pertama yang ia bintangi. Ia pun cukup kesulitan selama syuting lantaran bertepatan dengan bulan Ramadan.

"Disini tidak boleh berkomedi, tidak boleh melucu. Akting saya di sini tuh lumayan apa ya, berat dan menyakitkan. Berat karena bulan puasa waktu itu kan. Jadi emang berbagai macam adegan tuh yang teriak-teriak, itu emang terasa berat banget," ujar Tora saat berkunjung ke kantor ERA, Senin (24/11/2025).

Bukan hanya itu saja, Tora mengaku membutuhkan penyesuaian khusus sebelum memulai syuting. Bahkan ia meminta ke sutradara film Janur Ireng, Kimo Stamboel, agar proses syuting dimulai pada akhir bulan, ketika dirinya biasa memikirkan pembayaran gaji para karyawan.

"Di situ tuh, jadi kerut-kerutan itu akan muncul dengan sendirinya," katanya agar mendapat ekspresi sesuai karakter Arjo.

Dalam memerankan karakter Arjo, Tora juga harus menjalani sejumlah latihan fisik. Tak hanya latihan bertarung yang cukup menguras tenaga, Tora juga mempelajari tarian Jawa Timur sebagai bagian pendalaman karakter.

Kesulitan lainnya pun dialami Tora ketika harus berpindah ke syuting proyek lain berupa komedi. Perpindahan itu membuatnya lupa kembali menyesuaikan karakter Arjo dalam film tersebut. Begitu adegan menari diambil, Toro tidak bisa mengatur ekspresi wajah jadi terlihat lucu.

"Aku udah belajar nari, sama belajar berantem, sama kita guling-gulingan itu tuh yang capek banget. Belajar nari aku, Jawa Timuran. Itu pas lagi take itu aku mau ketawa. Asli. Gini begini (memperagakan tarian). Aduh ketawa banget," ungkapnya.

Film Janur Ireng merupakan prekuel Sewu Dino yang menceritakan kakak-beradik, Sabdo dan Intan, apabila dipersatukan mereka mempunya kekuatan yang tak terkalahkan. Mengetahui hal ini pamar mereka Arjo Kuncoro ingin menguasai keduayna. Mereka dibawa ke rumah mewah milik keluarga Kuncoro, dijanjikan kekayaan berujung malapetaka.

Selain dibintangi Tora Sudiro, film Janur Ireng juga dimeriahkan oleh Masayu Anastasia, Ratu Rafa, Taskya Namya, Marthino Lio, serta Rio Dewanto. Janur Ireng dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 24 Desember 2025.