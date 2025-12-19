Main Film Horor Komedi Bareng Angga Yunanda, Oki Rengga: Saudara Kembarnya Dodit Mulyanto

ERA.id - Oki Rengga mengungkapkan pengalaman menantang saat terlibat dalam proyek film horor komedi terbaru, Sebelum Dijemput Nenek. Biasa tampil mengocok perut, kali ini Oki harus berhadapan dengan intensitas syuting film horor yang jauh lebih berat dari bayangannya.

Bagi Oki, meski film ini memiliki unsur komedi, porsi horor yang disajikan sangat dominan dan serius. Hal inilah yang menjadi tantangan baru baginya karena ia belum pernah merasakan treatment syuting se-intens ini sebelumnya.

"Kalau dibilang horor komedi, biasanya horornya nggak terlalu banyak ya. Nah, ini tuh horornya banyak banget dan aku belum pernah. Treatment syutingnya susah banget buatku," ujar Oki Rengga saat ditemui di Metropole XXI, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Awalnya, Oki mengaku langsung tertarik bergabung karena premis unik tentang anak kembar yang diperankan oleh dua aktor dengan karakter yang sangat bertolak belakang, yaitu Angga Yunanda dan Dodit Mulyanto.

"Tapi yang paling menarik awalnya adalah ketika aku diajakin film ini, dikasih tahu premisnya ada dua anak kembar. Kembarannya siapa? Itu yang pertama aku tanya. Kembarannya siapa? Yang satu Angga, satunya siapa? Satunya Dodit. Begitu dibilang Dodit, aku oke aku mau," tuturnya.

Oki merasa kombinasi antara Angga dan Dodit sudah menjadi jaminan daya tarik tersendiri bagi penonton.

"Dari situ aja tuh udah terlalu jauh menggambarkan Angga dan Dodit tuh pasti ada satu hal yang bakal lucu sepanjang film nantinya. Makanya aku langsung tertarik," tambahnya.

Namun, di balik antusiasmenya, Oki mengakui bahwa proses produksi film ini sangat berat. Ia baru menyadari bahwa membuat film horor membutuhkan treatment yang sangat rumit dan tidak mudah bagi seorang aktor.

"Tapi memang kesulitan di horor ini treatment-nya terlalu susah buatku ya, susah banget. Banyak banget treatment syutingnya yang bikin aku ‘Oh wajar sih kalau film horor selama ini banyak diminatin karena emang treatment filmnya susah banget.’ Dan Mas Fajar oke sekali men-direct-nya," pungkasnya.

Sebelum Dijemput Nenek dapat disaksikan di bioskop mulai 22 Januari 2025.