Wavi Zihan Akui Sulit Fokus Syuting Bareng Oki Rengga, Sering Digoda hingga Dibilang Sok Ngartis

ERA.id - Wafi Zihan membagikan pengalaman unik saat harus beradu akting dengan para komika dalam film horor komedi terbaru Sebelum Dijemput Nenek. Wavi mengaku kesulitan untuk fokus lantaran digoda terus menerus oleh Oki Rengga.

Wafi menceritakan kalau syuting bersama Oki Rengga dan Dodit Mulyanto membuat dia harus ekstra kuat menjaga emosi di luar kamera. Baginya, menjaga fokus agar tetap serius itu sulit untuk dilakukan.

"Karena biasanya kan kita ngomongin kalau horor yang udah pernah aku mainin, itu menjaga emosi pada saat di set atau lagi take ya. Kalau ini enggak. Ini menjaga emosi di luar set. Ketemu Bang Oki, Mas Dodit bagaimana cara menjaga itu biar nggak huru-hara gitu," ujar Wafi saat ditemui di Metropole XXI, Kamis (19/12/2025).

Wafi juga menceritakan pengalamannya saat kru sudah siap melakukan pengambilan gambar. Ketika suasana seharusnya kondusif dan ia mulai masuk ke karakter, Oki Rengga justru masih melontarkan candaan kepadanya.

"Camera, sound, rolling, action tuh kan harusnya kita sudah masuk karakter ya. Camera, sound, rolling, Bang Oki masih ngajak ngobrol saya dan masih becandain saya," tuturnya.

"Terus aku bilang, 'Bang sebentar saya mau masuk karakter dulu.' Dijawab, 'Alah sok aktor kau, cuma di film kau!' Gitu lah kira-kira rintangan yang saya hadapi," tambahnya.

Dalam film ini, Wafi berperan sebagai Nisa, sosok kembang desa yang terlihat polos dan lugu tapi sangat tertarik dengan hal-hal supranatural. Meskipun sering dijahili di lokasi syuting, Wafi mengaku hubungan mereka tetap kompak dan jadi teman baik setelah film selesai.

Sebelum Dijemput Nenek akan tayang di bioskop mulai tanggal 22 Januari 2026