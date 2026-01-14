Jadi Kembaran Angga Yunanda di Sebelum Dijemput Nenek, Dodit Mulyanto: Film Pertama Aku Nangis

ERA.id - Komedian Dodit Mulyanto membagikan cerita menyentuh di balik syuting film terbarunya, Sebelum Dijemput Nenek. Biasa melucu, di film ini Dodit ditantang untuk melakukan adegan sedih dan menangis.

Dodit mengaku bisa akting menangis karena membayangkan sosok sang ibu. Menurutnya, karakter nenek di film terbarunya ini memiliki usia yang sama dengan ibunya di dunia nyata.

"Jadi tapi aku merasa kedekatan selama akting itu aku dapet karena aku juga punya Ibu, Ibuku seusia Mbah Siem," ujar Dodit Mulyanto saat ditemui di Epicentrum XXI, Rabu (14/1/2026).

Berkat kedekatan personal tersebut, Dodit menyebut film ini menjadi momen bersejarah dalam karier aktingnya. Untuk pertama kalinya, ia bisa benar-benar menangis secara natural di depan kamera.

"Di film ini adalah film pertama aku menangis gitu. Jadi akting emosiku tuh saya dapat dari itu gitu, koneksinya ada di Ibuku seusia Mbah Siem," tuturnya.

Lucunya, Dodit sempat merasa minder saat melihat lawan mainnya, Angga Yunanda, yang sangat mudah mengeluarkan air mata. Dodit berusaha keras agar akting sedihnya tidak kalah dari Angga.

"Terus Dodit tuh kaget lihat Angga nangis. Pas dia nengok, dia nggak nangis kan. Pas dia nengok dia lihat Angga keluar air mata, abis take itu, take cover-nya dia, dia melototin aku dia gini, ‘Berharap air matanya keluar, nggak mau kalah dari Angga!'" ungkap Wafi Zihan.

Sebelum Dijemput Nenek akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai tanggal 22 Januari 2026.