Minta Maaf ke Angga Yunanda dan Wavi Zihan, Oki Rengga: Dimarahin Aktor Senior Saya

ERA.id - Oki Rengga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Angga Yunanda dan Wavi Zihan. Permintaan maaf ini lantaran ia sering mengganggu Angga dan Wavi selama syuting.

Keisengan Oki Rengga ini terjadi selama syuting film Sebelum Dijemput Nenek. Pemeran Kotrek itu menyampaikan permintaan maafnya kepada Angga Yunanda dan Wavi Zihan karena sering bercanda saat kamera sudah siap.

"Tapi aku emang lumayan minta maaf, aku sering gangguin Zihan (Wavi), lumayan minta maaf lah sama Angga juga," ujarnya Oki saat ditemui di Press Screening dan Press Conference film Sebelum Dijemput Nenek di XXI Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (14/01/2026).

Angga Yunanda sebagai pemeran Hestu menjadi salah satu ‘korban’ keusilan Oki selama proses syuting. Oki mengaku masih sering tertawa dan bercanda ketika Angga sudah bersiap untuk take.

"Angga itu sering tuh kugangguin lagi mau take, aku tuh masih ketawa-ketawa. Angga itu kayak 'Oki, bisa enggak sih?' gitu kayak 'Oke, maaf Angga'. Dimarahin aktor senior saya," pungkasnya.

Selain Angga, Wavi Zihan juga tak luput menjadi korban candaan Oki saat di lokasi syuting. Oki menyebut Wavi sebagai pemain yang terlalu mendalami karakter, sehingga digodanya agar suasana tidak terlalu tegang.

"Pengen kelihatan keren banget nih anak. Orang ini terlalu mendalami karakter, takut aku berubah nanti orang ini. Mending udah, bercanda aja," jelasnya.

Komika berusia 37 tahun itu mengaku berusaha mencairkan suasana selama 18 hari proses syuting film Sebelum Dijemput Nenek yang mengusung genre horor komedi. Menurutnya, suasana yang terlalu serius justru bisa membuat proses syuting terasa berat.

Menanggapi hal tersebut, Wavi Zihan mengaku tidak mempermasalahkan sikap Oki dan justru menikmati suasana yang tercipta di lokasi syuting.

"Tapi kalau enggak ada ice breaking kayak gitu ya jadinya enggak fun," kata Wavi.

Dalam film Sebelum Dijemput Nenek, Oki berperan menjadi Kotrek, salah satu teman kecil Hestu. Karakter Kotrek diceritakan menjadi preman yang sering menganggu si kembar Hestu (Angga Yunanda) dan Akbar (Dodit Mulyanto).

Film Sebelum Dijemput Nenek akan tayang pada 22 Januari 2026.