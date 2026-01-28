Akui Kecolongan di Kasus Onad, Beby Prisillia Bakal Lebih Protektif

ERA.id - Beby Prisillia, istri Onadio Leonardo mengaku tak ingin lagi kecolongan melihat suaminya kembali ke lingkungan yang salah. Beby akan lebih protektif kepada Onad dalam berkegiatan.

"Sekarang juga lebih apa ya, lebih aware lah gitu. Jadi lebih ngintilin lagi nanti habis ini. Pokoknya aku akan temenin dia terus," ujar Beby saat ditemui di Yayasan Pemulihan Natura Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).

Lalu, kata Beby, selama ini hubungan mereka sangat dekat dan hampir tidak pernah terpisahkan. Hal itulah yang membuatnya merasa harus tetap hadir dan mendampingi Onad di masa tersulitnya.

"Aku tuh sama Onad selalu berdua, di mana-mana berdua. Di mana ada Onad ada Beby, di mana ada Beby ada Onad gitu. Dan di saat dia terkena masalah itu, masa gue enggak ada?" ungkapnya.

Beby juga menekankan bahwa selama ini ia sudah sering mengingatkan Onad untuk tidak sembarangan dalam bergaul. Namun, kejadian kemarin menjadi tamparan keras baginya untuk lebih berhati-hati dalam menjaga lingkaran pertemanan sang suami.

"Aku selalu ingetin jangan-jangan, jangan aneh-aneh, jangan sembarangan bergaul," jelasnya.

Meski sempat merasa kecolongan dengan kasus yang menjerat suaminya, Beby memilih untuk tidak terpuruk dalam rasa kecewa. Ia menganggap kejadian tersebut sebagai takdir yang harus diterima dengan lapang dada.

"Hmm, sedikit (kecolongan) tapi ya udah, emang udah jalan Tuhan. Apalagi gitu yang kita harus ini, ya udah terima dan dia udah menjalankan juga di rehab ini. Dan udah banyak penyesalan juga dari dia," tuturnya.

Kini, Beby merasa lega karena Onad telah melewati proses pemulihan dengan sangat baik. Ia optimis suaminya bisa memulai lembaran baru dengan pribadi yang lebih matang.

"Pihak rehab juga udah membantu Onad dengan sangat baik. Onad keluar dari sini sebagai Onad yang baru," pungkasnya.