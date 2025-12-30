Dikabarkan ke Eropa Bareng RK dan Aura Kasih, Safa Marwah Membantah

ERA.id - Safa Marwah menanggapi kabar yang menyebut dirinya bersama penyanyi Aura Kasih sempat pelesiran keluar negeri bareng Ridwan Kamil.

Safa menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya gosip yang menyamakan waktu keberadaan dirinya, RK, dan Aura Kasih di Eropa pada Desember 2023. Namun, ia menegaskan tidak pernah bertemu dengan keduanya selama berada di sana.

“Kebetulan kemarin ada gosip yang menyamakan waktu saya, Pak RK, dan Aura Kasih berada di Eropa Desember 2023. Tapi saya tidak bertemu mereka di sana. Eropa kan besar, saya tidak tahu urusan mereka,” ujar Safa.

Ia mengaku kaget dengan pemberitaan dan perbincangan warganet yang dinilainya terlalu memaksakan kecocokan atau cocoklogi. Menurut Safa, isu yang berkembang justru semakin melebar dan menyeret hal-hal yang tidak sesuai fakta.

“Kaget banget. Sampai sekarang yang viral itu malah soal motor saya yang disebut motor Pak Ridwan Kamil,” katanya.

Safa menegaskan motor yang dimaksud merupakan miliknya pribadi dan tidak ada kaitannya dengan RK. Ia menyebut meski sama-sama berjenis BMW klasik, motor tersebut memiliki perbedaan yang jelas.

“Itu motor saya, bodynya beda, tahunnya beda. Bukan motor beliau,” tegas Safa.

Ia mengaku mendapat banyak komentar negatif dari warganet akibat kesalahpahaman tersebut. Safa bahkan menyebut dirinya sempat menjadi sasaran perundungan karena isu motor yang keliru.

“Netizen mem-bully saya habis-habisan, bilang itu motor Pak RK. Itu salah besar. Coba saja dibandingkan fotonya, pasti kelihatan bedanya,” ujarnya.

Terkait sikap RK kepadanya, Safa menegaskan tidak pernah menerima perlakuan yang tidak pantas. Menurutnya, selama mengenal, RK selalu bersikap sopan dan profesional. “Pak RK ke saya sopan, enggak pernah macam-macam. Makanya pas berita ini beredar saya kaget,” tutup Safa.