Vina Panduwinata Jadi Kejutan Spesial di Konser Jumbo, Tampil Lincah Bawakan Kumpul Bocah

ERA.id - Musisi senior Vina Panduwinata menjadi kejutan besar di Konser Jumbo: Keajaiban Musik dan Cerita Kita. Vina tampil membawakan lagu "Kumpul Bocah", yang dinyanyikan ulang oleh Maliq & D'Essential.

Momen kejutan Vina Panduwinata di panggung ini terjadi menjelang berakhirnya konser Jumbo. Saat itu Aci Resti dan Rachel Amanda memanggil satu per satu jajaran pengisi acara untuk ke atas panggung.

Jajaran pengisi acara itu termasuk Prince Poetiray, Quinn Salman, Ariel NOAH, BCL, RAN, hingga Maliq & D'Essential. Namun suara merdu Vina Panduwinata langsung membuat riuh penonton yang memadati Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara.

Vina dengan suara khasnya membawakan lagu "Kumpul Bocah", yang dinyanyikan dan diaransemen ulang oleh Maliq & D'Essential membuat penonton yang didominasi anak-anak merasakan nostalgia.

Konser Jumbo: Keajaiban Musik dan Cerita Kita menghadirkan Kampung Seruni dengan beberapa properti mirip dengan film animasi Jumbo, seperti Markas Geng Jumbo dan Rumah Oma.

Konser yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara ini juga turut dimeriahkan oleh penampilan Quinn Salman, Maliq & D'Essentials, RAN, Aci Resti, Kids Ensemble, Rachel Amanda, Den Bagus Sasono, M. Adhiyat, Graciella Abigail, dan juga Yusuf Ozkan.