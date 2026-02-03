Berhijab hingga Suara Jadi Lebih Tua, Rebecca Klopper Nikmati Peran di Ahlan Singapore

ERA.id - Rebecca Klopper mengungkap momen paling berkesan sekaligus tantangan selama proses syuting film Ahlan Singapore. Rebecca harus memakai hijab hingga membuat suaranya terdengar lebih berat dari usianya.

Saat ditanya hal yang paling ia nikmati selama proses syuting, Rebecca menjawab dengan jujur dan santai bahwa yang paling ia sukai adalah soal makanan.

“Selama proses syuting, hal yang paling aku senangin itu makanannya,” ujar Rebecca saat menghadiri Gala Premiere di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026)..

Aktris yang kerap disapa Becca itu menjelaskan, selama berada di Singapura, tim produksi kerap menyajikan berbagai jenis makanan yang berbeda setiap harinya. Hal tersebut membuat pengalaman syuting terasa lebih menyenangkan baginya.

“Karena selama kita syuting di Singapura makanannya beda-beda terus, dan semuanya enak,” katanya sambil tersenyum.

Namun di balik keseruan tersebut, Rebecca mengakui tetap ada tantangan, terutama karena karakter yang ia perankan cukup berbeda dari dirinya di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah proses berhijab yang membuatnya harus menyesuaikan diri dengan cara berpakaian dan sikap yang lebih tertutup.

Selain itu, ia juga harus mengubah sedikit cara bicaranya agar lebih sesuai dengan karakter yang dimainkan.

“Mungkin kesulitannya lebih ke karakter yang beda dari aku sehari-hari, terus juga dalam berhijab, dan aku harus sedikit tua-tuain suara aku. Itu kebiasaan yang sulit diubah sih,” ungkapnya.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Rebecca tetap menikmati proses syuting film tersebut. Baginya, pengalaman ini menjadi pelajaran baru dalam perjalanan kariernya sebagai aktris.

Film Ahlan Singapore segera tayang di bioskop mulai 5 Februari 2026.