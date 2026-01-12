Kisah Pilu Aurelie Moeremans, Jadi Korban Grooming hingga Kekerasan Seksual Saat Remaja

ERA.id - Aktris Aurelie Moeremans membagikan kisah pilu lewat buku yang ditulisnya, Broken Strings. Lewat buku itu, Aurelie mengaku menjadi korban grooming hingga kekerasan saat masih remaja.

Grooming sendiri adalah saat orang dewasa melakukan upaya-upaya tertentu untuk membangun kepercayaan dan mengikat emosi anak atau remaja dengan tujuan memanipulasi, melecehkan, dan mengeksploitasi mereka.

Kisah kelam ini berawal dari Aurelie bertemu dengan Bobby, bukan nama sebenarnya, yang saat itu berusia 29 tahun. Keduanya terlibat di iklan yang sama.

Bobby digambarkan dengan ciri memiliki tindik di bawah bibir, anting di kedua telinga, kalung rantai tebal, serta rantai di bagian celananya. Perkenalan dan proses iklan itu pun membawa mimpi buruk bagi Aurelie remaja.

Istri dari Tyler Bigenho itu mengaku mendapat ancaman, manipulasi emosional, kekerasan psikologis maupun fisik, pemaksaan, serta pelecehan seksual.

Bukan hanya itu saja, Aurelie juga dipaksa menikah saat usianya menginjak 18 tahun. Saat itu Aurelie yang tidak tahu dan paham pernikahan Katolik 'dijebak' oleh Bobby. Bobby menghalalkan berbagai cara demi menikahi Aurelie, termasuk dengan menghadirkan orang tua palsu di hadapan Pastor.

Selama terikat pernikahan palsu, Aurelie kerap mendapat kekerasan dari Bobby. Kekerasan itu muncul dari masalah sepele yang tidak bisa diterima oleh Bobby. Aurelie bahkan diludahi hingga dipukul oleh Bobby.

Lalu, pemeran Dinda itu juga dipaksa untuk mentato kakinya agar tidak bisa ikut ajang kecantikan ternama. Tidak berdaya, Aurelie hanya mengikuti perintah dari Bobby dan mengalami kesulitan selama kurang lebih satu tahun.

Titik cahaya kehidupan Aurelie pun mulai terlihat. Satu per satu bantuan datang termasuk dari ibu seorang aktor, Jo. Ibunda Jo berniat untuk mengantar Aurelie pulang ke rumah orang tuanya, tetapi ancaman Bobby membuatnya takut.

Di sisi lain, ibunda Aurelie yang semula marah hingga mengusir dirinya pun mencium adanya kejanggalan dari pernikahan tersebut. Sang ibu berusaha mendatangi Gereja kecil dan Pastor yang menikahi Aurelie dan Bobby.

Meski menjadi korban grooming hingga kekerasan dari Bobby, Aurelie menekankan buku yang ia tulis berdasarkan kisah nyata dan tidak ada maksud untuk menjatuhkan nama siapapun. Ia hanya ingin berbagi dan menolong korban-korban lain yang mungkin mengalami kejadian seperti dirinya.

"Niat awalnya adalah, kalau aku bisa menyelamatkan satu aja “Aurélie kecil” lain di luar sana, semua yang terjadi sama aku gak sia-sia. Aku release ini karena memang hanya ingin membantu perempuan-perempuan agar gak usah mengalami apa yang aku alami," tulis Aurelie pada salah satu komentar di Instagram-nya.

Kini, Aurelie tengah menanti kelairan buah hati tercinta dengan Tyler Bigenho. Ia pun hidup bahagia dan dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya.