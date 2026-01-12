Azizi Asadel Blak-Blakan Soal Karir, Akui Lebih Nyaman Akting Ketimbang Nyanyi

ERA.id - Azizi Shafaa Asadel mengaku lebih menikmati perjalanan kariernya di dunia akting. Azizi blak-blakan lebih nyaman berakting daripada harus bernyanyi.

Mantan member JKT48 itu mengungkap bahwa dirinya tidak banyak mengalami kesulitan saat harus berpindah karier dari nyanyi ke akting. Hal ini lantaran ia sudah memiliki pengalaman akting sejak masih aktif bersama JKT48.

"Aduh, kalau diomongin itu, karena aku di tengah-tengah JKT juga emang udah main film, jadi nggak terlalu gimana sih. Aku sih merasa lebih gampang main film dibanding nyanyi ya sebenarnya,” ujar perempuan yang akrab disapa Zee ini saat ditemui di Agora XXI, Senin (12/1/2026).

Rasa nyaman itu yang membuat Zee kini memilih lebih mendalami dunia akting. Ia mengakui untuk saat ini, akting menjadi pilihan yang lebih dinikmati dibandingkan melanjutkan karier bernyanyi.

"Karena aku secara pribadi lebih senang untuk saat ini. Aku lebih senang main film dibanding lanjut karier nyanyi," tambahnya.

Namun demikian, latar belakangnya sebagai member JKT48 ternyata sangat membantu Zee saat harus belajar balet untuk perannya di film terbarunya Danur The Last Chapter.

"Dulu di JKT pasti ada. Yang pertama yang ngebantu banget adalah karena aku terbiasa untuk menghafal koreo dalam waktu cepat, itu satu. Kedua, karena di JKT emang sempat ada lagu balet, tapi aku nggak terlalu intens belajar di situ. Tapi lumayan lah, membantu banget untuk membentuk karakter di sini," tuturnya.

Kenyamanan Zee di dunia akting lahir dari rasa penasaran yang besar untuk mencoba hal-hal baru di industri film. Rasa nyaman ini yang menjadi alasan utama mengapa ia memilih untuk terus mengeksplorasi kemampuannya sebagai aktris.

"Mungkin karena aku orangnya punya rasa penasaran yang tinggi atau tertarik untuk mencoba peran-peran baru di film. Kalau buat sekarang ini aku mau puas-puasin eksplor di film dulu," pungkasnya.

Meski tak menutup kemungkinan untuk kembali bernyanyi, Zee ingin memastikan dirinya sudah memberikan yang terbaik di dunia film.

"Mungkin (balik nyanyi), tapi kalau buat sekarang ini mungkin karena aku baru banget di film dan belum terlalu eksplor semuanya, aku mau puas-puasin eksplor di film dulu," tutupnya.

Danur The Last Chapter akan tayang di bioskop pada Lebaran 2026.