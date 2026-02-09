Debut Film Aksi di Jangan Seperti Bapak, Zee Asadel Sulit Tumpahkan Emosi

ERA.id - Azizi Asadel atau yang dikenal dengan nama panggung Zee Asadel debut dalam film bergenre aksi berjudul Jangan Seperti Bapak. Zee mengaku tertantang harus beradegan bertarung.

Berperan sebagai Angel, seorang gadis remaja yang mencari kebenaran tentang kematian orang tuanya. Karakter yang tidak pernah ia mainkan sebelumnya ini pun menjadi debut Zee di genre aksi.

"Pertama kali banget (main film aksi)," kata Zee saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2026).

Meski pertama kali main film aksi, gadis 21 tahun ini tidak mengalami kesulitan dalam adegan bertarung. Ia justru lebih sulit mengeluarkan emosi yang dirasakan oleh Angel di film ini.

"Kalau menurut aku lebih berat di emosi ya. Karena mungkin koreo itu kan masih bisa dilakukan secara hafalan gitu. Kalau misalkan emosi atau scene berat itu kan mencakup perasaan pribadi gitu, jadi lebih berat emosi," ungkapnya.

Di sisi lain, Zee mengungkap untuk memperdalam kemampuannya dalam bela diri ia melakukan persiapan selama kurang lebih satu bulan. Dalam waktu yang singkat, Zee yang juga mantan member JKT48 tidak mengalami kesulitan untuk menghapal gerakan-gerakan laga di film Jangan Seperti Bapak.

"Mostly mungkin karena koreo aja, dan aku udah terbiasa menghafal koreo jadi lebih ke menghafalin koreonya aja," imbuhnha.

Film Jangan Seperti Bapak turut dibintangi oleh Aulia Sarah, Verdi Solaiman, Donny Damara, dan masih banyak lagi. Film ini akan tayang mulai 12 Februari 2026.